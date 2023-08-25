В Первомайском сквере Новосибирска снесут здание Раrk Cafe

В Первомайском сквере Новосибирска будут снесены два здания. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В настоящее время вынесены соответствующие судебные решения.

Глава города отметил, что владелец здания, в котором расположены рестораны Раrk Cafe и «Перчини» проинформировал мэрию, что согласен самостоятельно исполнить решение суда и снести кафе.

По второму кафе, расположенному за краеведческим музеем, вопрос решается с судебными приставами.

— По нему тоже есть судебное решение, но собственник не спешит с решением. Мы сейчас работаем с судебными приставами по процедуре. Мы намерены снести это здание, выполнив решение суда. Этот объект сильно мешает по выполнению проекта капитального ремонта Первомайского сквера, который мы проводим в этом году на деньги областного и городского бюджета.

Напомним, мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд к ООО «Антрацит» о сносе Park Café в ноябре 2020 года. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2021 года ООО «Антрацит» обязано снести своими силами и за свой счет нежилое здание на Красном проспекте, 25/1. Площадь здания 984,4 кв.м.

В июле вице-мэр Анна Терешкова говорила о возможной передаче муниципалитету и дальнейшем перепрофилировании здания, в котором расположены рестораны Раrk Cafe и «Перчини».

О том, что в Новосибирске планируется реконструкция Первомайского сквера стало известно еще в 2021 году. Аукцион по выбору подрядчика для ремонта Первомайского сквера прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе. Завершить работы подрядчик должен до середины октября.

Ранее редакция сообщала, что в Первомайском сквере начали укладывать плитку.