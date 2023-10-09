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Крупнейший новосибирский изготовитель кирпича нарастит производительность

  • 09/10/2023, 17:32

Крупнейший производитель кирпича в Новосибирской области «ЗСМ-7» вступил в национальный проект «Производительность труда».

Крупнейший новосибирский изготовитель кирпича нарастит производительностьНа заводе рассчитывают увеличить выпуск продукции и улучшить условия сотрудникам.

«Завод строительных материалов 7» выпускает строительный кирпич. Из него возводят дома и социальные объекты не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке.

В ближайшие полгода на заводе оптимизируют процесс производства кирпича в одном из цехов. В нем компания самостоятельно начала внедрять изменения: провели реконструкцию здания, улучшили рабочие места и социально-бытовые условия сотрудников. Сейчас работу по оптимизации и внедрению бережливых технологий команда предприятия продолжит уже вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.

«Проект поможет нам оценить, что происходит на производстве, выявить «узкие места» и понять, за счет чего можно повысить эффективность работы и качество продукции. Задача на ближайший год: как минимум повысить производительность на 5%, а в целом по итогам нацпроекта будем стремиться нарастить производство на 20-25%. Кроме этого, хотим обучить персонал, потому что считаем, что самая большая ценность компании – это люди», – говорит начальник производства «ЗСМ 7» Михаил Лысенко.

Чтобы повысить производительность труда, в ближайшие полгода на заводе планируется оптимизировать производственные потоки и грамотно организовать рабочее пространство в цехах.

«Первые полгода сотрудники завода будут учиться использовать бережливые технологии, создавать эталонный участок, где будут примеры внедрения инструментов бережливого производства. Дальше предприятие самостоятельно начинает оптимизировать свои процессы, тиражировать опыт на другие цеха и участки», рассказала директор Регионального центра компетенций АИР Полина Коленченко.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирcк

Теги : производительность труда нацпроект АИР


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