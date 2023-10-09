Крупнейший новосибирский изготовитель кирпича нарастит производительность

На заводе рассчитывают увеличить выпуск продукции и улучшить условия сотрудникам.

«Завод строительных материалов 7» выпускает строительный кирпич. Из него возводят дома и социальные объекты не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке.

В ближайшие полгода на заводе оптимизируют процесс производства кирпича в одном из цехов. В нем компания самостоятельно начала внедрять изменения: провели реконструкцию здания, улучшили рабочие места и социально-бытовые условия сотрудников. Сейчас работу по оптимизации и внедрению бережливых технологий команда предприятия продолжит уже вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.

«Проект поможет нам оценить, что происходит на производстве, выявить «узкие места» и понять, за счет чего можно повысить эффективность работы и качество продукции. Задача на ближайший год: как минимум повысить производительность на 5%, а в целом по итогам нацпроекта будем стремиться нарастить производство на 20-25%. Кроме этого, хотим обучить персонал, потому что считаем, что самая большая ценность компании – это люди», – говорит начальник производства «ЗСМ 7» Михаил Лысенко.

Чтобы повысить производительность труда, в ближайшие полгода на заводе планируется оптимизировать производственные потоки и грамотно организовать рабочее пространство в цехах.