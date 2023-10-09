Эксперты оценили, что могут отрубить от западного программного обеспечения в Новосибирске

Новосибирские парковки на минувшей неделе отключили от лицензионного французского программного обеспечения компании Flowbird S.A.S.

— 11 сентября центром было получено письмо от официального дистрибьютора парковочного оборудования и программного обеспечения. В письме было сказано, что в связи с санкциями парковочное оборудование будет отключено с 1 октября, — сообщил Валерий Жарков, глава Городского центра организации дорожного движения.

На выездном брифинге в конце недели в мэрии города назвали несколько каналов, по которым можно будет проводить оплату: через приложение «Мои парковки», личный кабинет Parking-54, а также через приложение банка. На брифинге стало известно, что мэрия получила уведомление об отключении паркоматов от ПО еще в середине сентября.

Мэр Анатолий Локоть, комментируя отключение парковок от иностранного ПО, сообщил, что проблемой уже занимается Городской центр организации дорожного движения: предполагается, что иностранное ПО будет заменено на отечественное.

Стоит отметить, что с аналогичной проблемой столкнулся не только Новосибирск, но и другие города России. СМИ сообщали, что с 1 октября паркоматы перестали работать во Владивостоке и Калуге. Местные операторы поясняли, что временно отключают паркоматы из-за усиления санкций ЕС — производитель оборудования их также уведомил о прекращении поддержки ПО.

Редакция поинтересовалась у участников рынкам: есть ли аналоги ПО для паркоматов в Новосибирской области, России и легко ли провести эту замену?

— Меня удивляет, почему российская компания, с которой был заключен контракт, использовала французское программное обеспечение. Подобные отечественные решения есть стопроцентно. Почему до сих пор не был заключен контракт на российское ПО — не знаю, — комментирует руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло.

Он напомнил, что уже не первый год политика государства строится на том, чтобы максимально работать по схеме импортозамещения. При этом собеседник редакции предположил, что с большой долей вероятности другое программное обеспечение с паркоматами иностранной компании, установленными на парковках в Новосибирске, работать не будет.

— Я думаю, что готовое решение по паркоматам вполне можно найти у российских разработчиков. Еще лет пять назад такое предложение озвучивали лидеры отечественного рынка, — рассказал Infopro54 член совета директоров Ассоциации развития IT «СибАкадемСофт», генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав Ананьев. — Разрабатывать ПО для паркоматов с нуля — очень сложно. Это потребует много человеко-месяцев, так как это специфическая отрасль. Кроме того, паркоматы сами по себе представляют собой сложный программно-аппаратный комплекс, и ПО должно быть совместимо с конкретным оборудованием, с серверами.

Участники рынка также прокомментировали, какие еще уязвимости могут проявиться в городской инфраструктуре из-за российских санкций.

— Ранее часть решений для программного обеспечения, которое стояло в охранных системах, делали на Украине. После начала СВО эти решения перестали работать, но их достаточно быстро заменили, — вспоминает управляющий партнер ООО «Интекко-Сити» Иван Крючков. — Сейчас риски могут возникнуть у тех, кто до сих пор не озадачился заменой иностранного софта на отечественный. Но в критических отраслях эта замена уже в основном проведена.

Вячеслав Ананьев отмечает, что в той части, которой занимается его компания, работа по импортозамещению также практически завершена.

— Мы совместно с мэрией приложили очень много усилий, чтобы избежать аналогичной ситуации (Отключения. — Ред.) с порталом «Мой Новосибирск». Сейчас он почти полностью переведен на отечественное ПО, — говорит собеседник Infopro54. — У меня нет информации, что сегодня возможны проблемы еще с какими-то технологиями, которые использует мэрия для обеспечения жизнедеятельности города. К примеру, на тех же «умных» светофорах, как минимум, используется импортонезависимое оборудование.

В то же время участники рынка, опрошенные Infopro54, не исключили, что проблемы могут возникнуть при реализации интеллектуальной транспортной системы, в которую, кстати, должны были включить и городские парковки. Проект ИТС обсуждается в Новосибирской области уже несколько лет. Очередной конкурс был объявлен в августе 2023 года. Он сейчас оспаривается в УФАС одним из участников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отменили бесплатные парковки для всех, кроме инвалидов.