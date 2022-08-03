Прокуратура прокомментировала ситуацию в областном Росздравнадзоре

Прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации в Территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области.

— Установлено, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения, заведомо зная, что наличие высшего образования является обязательным условием для назначения на эту должность, предъявил при трудоустройстве в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании, — говорится в сообщении областной прокуратуры. — Фактически обучение в вузе мужчина не завершил, диплом о высшем образовании ему не выдавался.

В связи с этим исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области направил материалы проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

Прокуратура области также внесла представление руководителю регионального Росздравнадзора с требованием об увольнении должностного лица с государственной гражданской службы. Расследование уголовного дела, а также результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, сегодня стало известно, что руководитель территориального управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталёва и начальник отдела кадрового, финансового и правового обеспечения управления Александр Махнёв задержаны правоохранительными органами на 48 часов. Накануне в Росздравнадзоре прошли обыски.

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