Рекламодателям

Кикшеринг Whoosh тестирует алгоритмы для защиты от поездок вдвоем на одном самокате

  • 04/08/2022, 11:08
Автор:
Кикшеринг Whoosh тестирует алгоритмы для защиты от поездок вдвоем на одном самокате
Планируется, что во время первого нарушения сервис будет снижать скорость самоката и отправлять уведомление, при повторном нарушении возможно введение системы штрафов или блокировок аккаунтов клиентов.

Whoosh разработал и тестирует алгоритмы, которые позволят по данным от самоката определять, когда на одном самокате едут сразу два человека, сообщает пресс-служба компании.

При успешном тестировании технологию внедрят на всем парке сервиса — планируется, что во время первого нарушения сервис будет снижать скорость самоката и отправлять уведомление, при повторном нарушении возможно введение системы штрафов или блокировок аккаунтов клиентов.

— Whoosh разработал и тестирует алгоритмы, которые позволят по данным от самоката определять, когда на одном самокате едут сразу два человека. Такая поездка может быть небезопасной, так как легко потерять равновесие. Особую обеспокоенность в сервисе вызывают поездки, где пассажир — ребенок, — рассказали в пресс-службе сервиса.

Whoosh собирает большие массивы данных с датчиков на самокате, совокупность этих данных и алгоритм анализа позволяют определить, сколько человек едет на конкретном самокате, и принять меры, отметили в Whoosh. Технология учитывает не только вес водителя самоката, но и другие параметры состояния самоката и поездки.

Сейчас реальный объем таких поездок не понятен, но в ближайшие несколько недель уже можно будет говорить о массовости нарушения. Поездка на самокате вдвоем правилами сервиса запрещена. Тем не менее нарушения периодически случаются, пользователи могут даже получить штраф. Что так не стоит делать пользователю рассказывает наклейка на самокате, обучение после установки приложения. А также об опасности поездок вдвоем подробно говориться в Школе вождения электросамокатов, которую запустил Whoosh — на сайте или в приложении, тут любой желающий может повторить или узнать правила безопасных и этичных поездок абсолютно бесплатно, даже получить промокод со скидкой на поездки.

 

 

 

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал судебные разбирательства по факту инцидентов, произошедших в ходе рейдов, в ходе которых были конфискованы самокаты компании «Юрент».

Фото предоставлено пресс-службой компании

344

Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : технология Самокат кикшеринг


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Прокуратура прокомментировала ситуацию в областном Росздравнадзоре

Пока речь идет о подделке документов при приеме на работу.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Память героя увековечат после личного «пинка» от мэра

Ранее тема формального подхода к увековечиванию памяти военных-новосибирцев, погибших на Донбассе и Украине, уже поднималась депутатами горсовета Новосибирска.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский эмитент задержал выплату купона по облигациям

Об этом сообщил финансовый консультант и организатор займа.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Глава новосибирского Росздравнадзора задержана полицией

Предположительно по делу о незаконном получении денег.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости Новосибирска

«Я маньяк, Александр, опасный серийный маньяк»

Все материалы
Лента новостей

Прокуратура прокомментировала ситуацию в областном Росздравнадзоре

03/08/2022, 21:05

Резидент Академпарка разрабатывает искусственный газовый гидрат для сети ресторанов

03/08/2022, 14:30

Запрет на полёты в аэропорты на юге России продлён до 11 августа

03/08/2022, 14:11

Память героя увековечат после личного «пинка» от мэра

03/08/2022, 13:58
Популярное

Пивоваренный концерн Heineken оценил свои российские активы в 475 миллионов евро

04/08/2022, 10:29

В исправительных центрах создадут новые рабочие места для граждан, направленных на принудительные работы

03/08/2022, 17:13

Coca-Cola сменит бренд в России

03/08/2022, 15:49

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Малому бизнесу НСО стали доступны беззалоговые кредиты под 11,5% годовых

03/08/2022, 15:01

Банк Уралсиб предлагает бизнесу услугу «Электронный чек для выдачи наличных»

03/08/2022, 11:12

Технологии накоплений: половина сибиряков копят на пенсию онлайн

03/08/2022, 10:47
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска