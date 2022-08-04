Кикшеринг Whoosh тестирует алгоритмы для защиты от поездок вдвоем на одном самокате

Whoosh разработал и тестирует алгоритмы, которые позволят по данным от самоката определять, когда на одном самокате едут сразу два человека, сообщает пресс-служба компании.

При успешном тестировании технологию внедрят на всем парке сервиса — планируется, что во время первого нарушения сервис будет снижать скорость самоката и отправлять уведомление, при повторном нарушении возможно введение системы штрафов или блокировок аккаунтов клиентов.

— Whoosh разработал и тестирует алгоритмы, которые позволят по данным от самоката определять, когда на одном самокате едут сразу два человека. Такая поездка может быть небезопасной, так как легко потерять равновесие. Особую обеспокоенность в сервисе вызывают поездки, где пассажир — ребенок, — рассказали в пресс-службе сервиса.

Whoosh собирает большие массивы данных с датчиков на самокате, совокупность этих данных и алгоритм анализа позволяют определить, сколько человек едет на конкретном самокате, и принять меры, отметили в Whoosh. Технология учитывает не только вес водителя самоката, но и другие параметры состояния самоката и поездки.

Сейчас реальный объем таких поездок не понятен, но в ближайшие несколько недель уже можно будет говорить о массовости нарушения. Поездка на самокате вдвоем правилами сервиса запрещена. Тем не менее нарушения периодически случаются, пользователи могут даже получить штраф. Что так не стоит делать пользователю рассказывает наклейка на самокате, обучение после установки приложения. А также об опасности поездок вдвоем подробно говориться в Школе вождения электросамокатов, которую запустил Whoosh — на сайте или в приложении, тут любой желающий может повторить или узнать правила безопасных и этичных поездок абсолютно бесплатно, даже получить промокод со скидкой на поездки.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал судебные разбирательства по факту инцидентов, произошедших в ходе рейдов, в ходе которых были конфискованы самокаты компании «Юрент».