Суд отправил в СИЗО и. о. главы дептранса Новосибирска Олесю Богомазову

В Новосибирске суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности главы департамента транспорта и дорожного хозяйства. Чиновницу обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Олеся Богомазова, являясь начальником финансово-экономического управления в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии города Новосибирска, организовала заключение двух муниципальных контрактов между МКУ Новосибирска «Горсвет» и юридическим лицом, услуги по которым заведомо для Богомазовой оказываться не будут.

При этом она действовала вопреки целям деятельности «Горсвета» и задачам финансово-экономического управления в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии города Новосибирска.

За общее покровительство по службе и незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица в период с 25 декабря 2017-го по 31 декабря 2019-го годов чиновница получила от физического лица лично взятку в размере 230 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 30 декабря 2021 по 8 марта 2022 годов, Богомазова, являясь замначальника департамента транспорта мэрии Новосибирска, получила от депутата лично взятку в виде подарка стоимостью более 150 тысяч рублей.

За это она обещала оказать ему поддержку в депутатской деятельности по исполнению им наказов и обращений горожан путем выделения дополнительных денежных средств для его избирательного округа, а также путем изменения в интересах депутата очередности выполнения мероприятий, необходимых ему для исполнения наказов и обращений граждан.

С 18 декабря 2023 года Богомазова исполняла обязанности начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.