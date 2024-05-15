ВТБ: выдача розничных кредитов возросла на четверть

Всего с января 2024 года выдачи розничных кредитов выросли почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 788 млрд руб.

За четыре месяца заемщики чаще всего предпочитали оформлять кредиты наличными, выдачи которых составили 220 млрд руб. По сравнению с мартом в апреле продажи выросли на 8%.

Между тем, выдачи ипотеки с начала года превысили 390 млрд руб, что почти на четверть выше результата за первые четыре месяца минувшего года. В апреле спрос на жилищные кредиты составил 140 млрд руб, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Причиной такой динамики в первую очередь является внимание клиентов к возможному завершению госпрограмм.

Что касается автокредитов, по итогам четырех месяцев их выдачи увеличились в пять раз и достигли 177 млрд руб, клиенты провели около 130 тысяч сделок. В апреле продажи составили 56 млрд.

Эксперты отмечают, что рост всего рынка осуществляется на фоне перехода на китайский автопром, развития субсидированных программ производителей и господдержки.

Руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов заявил, что в мае ожидается продолжение роста спроса на розничные кредиты.

— Общерыночный объем продаж сохранится на уровне апреля и составит около 1,3 трлн рублей. Спрос заемщиков ВТБ на розничные кредиты может вырасти на треть к маю прошлого года, — добавил Тимур Смирнов.

При этом драйвером продаж станет ипотека, которая обеспечит до половины всех продаж.