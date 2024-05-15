Супруги устроили разборки в магазине нижнего белья в Новосибирске

Муж и жена устроили скандал в магазине нижнего белья в Новосибирске. Инцидент случился днем 14 мая. Пара сначала рассматривала комплекты, а потом вдруг начала ссориться. Очевидцы утверждают, что супруг необдуманно высказался о фигуре своей спутницы.

― Зашедшие в бутик мужчина и женщина начали внезапно и настолько громко и яростно выяснять отношения, что продавец была вынуждена нажать тревожную кнопку, ― рассказали в агентстве «Гвардия».

Прибывшие на вызов гвардейцы задержали женщину, а мужчина успел убежать. Так как ущерб магазину пара не нанесла, сибирячку отпустили. Это происшествие оставило даму без обновок.

Ранее редакция сообщала о том, что двое мужчин подрались на станции метро «Сибирская» в Новосибирске.