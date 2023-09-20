ВТБ ожидает умеренный рост спроса на золото до конца года

На сегодняшний день портфель золотых слитков, оставленных на хранении в ВТБ, превысил 66 млрд рублей, увеличившись с начала года на 40%.

«Спрос на инвестиционное золото со стороны состоятельных клиентов продолжает увеличиваться. С начала года клиенты увеличили объем хранения физического золота в банке до 66 млрд рублей, что превышает наши прогнозные ожидания по итогам текущего года на 20%. С начала года объем реализованных банком золотых слитков вырос в 1,5 раза, превысив 48,2 тонн. Дополнительным фактором для клиентов сделать выбор в пользу нового продукта является возможность его обратного выкупа», – комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.