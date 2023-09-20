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ВТБ ожидает умеренный рост спроса на золото до конца года

  • 20/09/2023, 11:19

По оценкам ВТБ, интерес к физическому золоту среди российских инвесторов остается стабильным, при этом банк ожидает умеренный рост спроса на драгметалл до конца года.

ВТБ ожидает умеренный рост спроса на золото до конца годаНа сегодняшний день портфель золотых слитков, оставленных на хранении в ВТБ, превысил 66 млрд рублей, увеличившись с начала года на 40%.

«Спрос на инвестиционное золото со стороны состоятельных клиентов продолжает увеличиваться. С начала года клиенты увеличили объем хранения физического золота в банке до 66 млрд рублей, что превышает наши прогнозные ожидания по итогам текущего года на 20%. С начала года объем реализованных банком золотых слитков вырос в 1,5 раза, превысив 48,2 тонн. Дополнительным фактором для клиентов сделать выбор в пользу нового продукта является возможность его обратного выкупа», – комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

Фото: freepik.com — rawpixel.com 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : золото драгоценные металлы ВТБ


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