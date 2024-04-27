ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя игроками

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракты с двумя игроками. Еще на один сезон в команде останутся Георгий Белоусов и Павел Гоголев.
33-летний Белоусов присоединился к команде в ходе прошлого сезона.
— Провел 51 матч, забросил 8 шайб и сделал 13 голевых передач, — говорится в сообщении команды.
А 24-летний Гоголев в предыдущем сезоне участвовал в матчах КХЛ впервые.
Также стоит отметить, что клуб предложил контракт 20-летнему защитнику Александру Лукину.
Болельщики команды поделились своим мнением по поводу событий в комментариях.
— Ждём побед!
— Неплохо.
— Странно как-то, тренера нет, а контракты подписывают.
Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников раскритиковал игру команды ХК «Сибирь» в этом сезоне.
Фото: freepik.com / Автор: chandlervid85
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