ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя игроками

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракты с двумя игроками. Еще на один сезон в команде останутся Георгий Белоусов и Павел Гоголев.

33-летний Белоусов присоединился к команде в ходе прошлого сезона.

— Провел 51 матч, забросил 8 шайб и сделал 13 голевых передач, — говорится в сообщении команды.

А 24-летний Гоголев в предыдущем сезоне участвовал в матчах КХЛ впервые.

Также стоит отметить, что клуб предложил контракт 20-летнему защитнику Александру Лукину.

Болельщики команды поделились своим мнением по поводу событий в комментариях.

— Ждём побед! — Неплохо. — Странно как-то, тренера нет, а контракты подписывают.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников раскритиковал игру команды ХК «Сибирь» в этом сезоне.