Суд приговорил депутата к шести годам колонии строгого режима за контрабанду и покушение на покупку ЛСД

Калининский районный суд Новосибирска приговорил депутата Буготакского сельсовета Тогучинского района Романа Янова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает пресс-служба суда.

По данным следствия, прошлой зимой депутат через Интернет заказал из Германии диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) массой 0,0055 грамма. Он произвел безналичную оплату в сумме более 200 евро (более 18 тысяч рублей).

Посылку с неправильными марками сотрудники таможни обнаружили летом того же года в почтовом отделении.

Роман Янов был признан виновным по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Отмечается, что в Совете депутатов Роман Янов представлял «Партию пенсионеров за социальную справедливость». Его взяли под стражу прямо в зале суда. До вступления приговора в силу он будет пребывать в следственном изоляторе.

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