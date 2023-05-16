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Обком КПРФ определился с партийным кандидатом на пост губернатора

  • 16/05/2023, 15:26
Автор:
Роман Яковлев
Теперь дело «всего лишь» за решением большинства участников пленума и конференции, сюрпризы могут быть.

Решением бюро Новосибирского обкома КПРФ к рассмотрению на пленуме в качестве кандидата на пост губернатора области на предстоящих выборах рекомендована кандидатура секретаря обкома, зампреда аграрного комитета Заксобрания и лидера коммунистов Ленинского района Романа Яковлева. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщили в обкоме КПРФ, впоследствии данную информацию подтвердил и сам Роман Яковлев.

Ещё предстоит согласование с Центральным комитетом КПРФ, говорит собеседник издания. Затем уже предстоят пленум и конференция. Если будет коллективное решение о моей поддержке и участии в выборах, будем его выполнять.

Напомним, что ранее одним из основных претендентов на губернаторский пост источники редакции называли второго секретаря обкома, депутата Госдумы Рената Сулейманова. Однако, по информации источника издания в партии, в ходе обсуждения данного вопроса на бюро Сулейманов решительно отказался от данной роли.

К этому моменту и Яковлев, и Сулейманов, по информации c партийного сайта, уже отметились организацией ряда масштабных акций. В частности, Яковлев вместе с депутатом горсовета Александром Бурмистровым раздали сотни саженцев деревьев всем желающим жителям Ленинского района. Сулейманов отметился в Краснозёрском районе, где, помимо встречи с местным партактивом и коллективом одного из сельхозпредприятий, принял участие в сходе по поводу наболевшей проблемы – судьбы озера Половинное. Примечательно, что пятью годами ранее, с Краснозёрского района начал свой предвыборный вояж по области действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вскоре, однако сошедший с выборно-губернаторской дистанции.

В качестве ещё одного потенциального кандидата называлась и экс-депутат Госдумы Вера Ганзя. Незадолго до этого в интернете появилась петиция в её поддержку как кандидата в губернаторы, однако без уточнения политической силы, которая бы её поддержала. По информации издания, сторонники Веры Ганзя в рядах КПРФ намерены продолжать продвигать её кандидатуру.

Будем двигать обязательно, сообщает один из сторонников Веры Ганзя. Практика покажет получится или нет, но она наиболее достойная кандидатура. Однако в партии есть фракция, настроенная решительно против неё.

Ранее о готовности участвовать в выборах объявил действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников, долгое время избегавший ответа на данный вопрос.

Выборы губернатора Новосибирской области должны пройти в сентябре 2023 года.

 

Ранее редакция сообщала, как в Новосибирске отменили выборы мэра.

Фото с сайта Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Роман Яковлев Ренат Сулейманов политика КПРФ. Госдума РФ выборы губернатора 2023 Вера Ганзя Анатолий Локоть


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