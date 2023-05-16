Россия экспортировала в Индию продукции почти на 16 миллиардов долларов

По данным статистики министерства торговли и промышленности Индии, экспорт в страну из России в первом квартале текущего года вырос почти в пять раз по сравнению с тем же периодом минувшего года, пишет ФАН со ссылкой на анализ, сделанный агентством РИА Новости.

Таким образом Россия стала вторым крупнейшим направлением для индийских закупок. Кроме того, это самый высокий квартальный показатель в истории, уточнили в ведомстве.

При этом основным поставщиком товаров в Индию все еще остается Китай, несмотря на то, что его продажи за первый квартал сократились на 15,4% — до 22,6 миллиарда долларов.

На третьем месте ОАЭ с показателем в 12,7 миллиарда.

Вместе с тем, экспорт из Индии в Россию тоже продемонстрировал рост на 33% — до почти 950 миллионов долларов. Товарооборот двух стран при этом увеличился в 4,1 раза — до 16,45 млрд долларов.

Ранее редакция сообщала, что в России до конца года заработает маркетплейс для продажи госимущества.