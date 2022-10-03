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Суд приговорил подростка к условному сроку за лжеминирование бердского колледжа

  • 03/10/2022, 17:39
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Суд приговорил подростка к условному сроку за лжеминирование бердского колледжа
Молодого человека приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года.

Инцидент произошел зимой прошлого года.

По данным следствия, тогда еще 17-летний Александр В., сейчас ему уже 18, воспользовался мобильным приложением «МВД», чтобы оставить сообщение о том, что в здании Бердского политехнического колледжа заложена бомба.

После этого работа колледжа была приостановлена. На место прибыли силы и средства подразделений Отдела МВД России по Бердску, Управления МЧС России по НСО, а также ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница». Всем им надлежало оказывать помощь в экстремальной ситуации, но оказалось, что сообщение было ложным.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

— Приговором судьи Бердского городского суда Новосибирской области от 3 октября 2022 года Александр В. признан виновным, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, — сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в силу.

 

Ранее редакция сообщала, что был арестован обвиняемый в минировании новосибирских судов.

Фото: pixabay.com — Inactive_account_ID_249

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело суд лжеминирование бердского колледжа


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