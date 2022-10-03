Влияние санкций, отток кадров и поиск инвестиций…

Подведены итоги девятого форума наук о жизни OpenBio, который прошел в наукограде Кольцово Новосибирской области 27-30 сентября. В работе научной конференции и делового форума приняли участие более 5 тыс. человек.

На OpenBio-2022 работали 800 офлайн-участников, 4500 человек присоединились к площадкам онлайн. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, на мероприятии работали специалисты из 55 регионов России и 14 стран мира.

По мнению руководителя OpenBio Юлии Линюшиной, на площадках форума экспертам удалось выстроить открытые дискуссии, в частности, об оттоке научных кадров из РФ, работе в условиях санкций и необходимых мерах поддержки, между дистрибьюторами, производителями оборудования и реагентов для научных лабораторий, институтами развития, Минобрнауки РФ, научными организациями.

— В виду острой ситуации мной было принято решение подготовить и обнародовать резолюции по итогам самых ключевых столов. На OpenBio мы узнали о запросах отрасли, их главных проблемах и потребностях. Сейчас нам важно собрать эту информацию и передать ее отраслевым объединениям и органам власти, —резюмировала Линюшина.

Лучшие исследования молодых ученых

OpenBio традиционно состоит из нескольких частей — это конференция молодых ученых, выставка достижений биотехнологических компаний и научно-деловой форум, который собирает ведущих российских и международных экспертов.

На очном этапе научной конференции молодые ученые представляли результаты своих работ. В каждом из 5 направлений конференции перед молодыми исследователями выступили ведущие российские ученые. По итогам трех дней экспертное жюри отметило лучшие доклады конференции:

Первое место в секции «вирусология» занял Дмитрий Бабошко (ФГБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора), который исследовал генетическое разнообразие вируса лейкоза крупного рогатого скота, выделенного в разных районах Новосибирской области.

Среди участников секции «биоинформатика» члены жюри выделили работу по анализу взаимодействия аминокислот натрий-зависимого транспортера человека NAPI2B с лигандами Рамили Власенковой (КФУ).

В секции «биотехнология» первый приз вручили Евгении Буслаевой (ЗАО «Фарм-Холдинг») за работу по разработке и культивированию штамма грибка Saccharomyces cerevisiae.

Победу в секции «биофизика» одержал Юрий Ефремов (Первый МГМУ им. И. М. Сеченова). Он занимался изучением биомеханики трехмерных клеточных структур для регенеративной медицины.

В секции «молекулярная биология» победителем стал Никита Бизаев (Институт молекулярной биологии РАН), который представил исследование функционального значения метилирования эукариотического фактора терминации трансляции ERF1.

Развитие отечественного приборостроения, проблемы с реагентами и настроение инвесторов. Что ждет отрасль?

Ежегодно на OpenBio говорят о новейших российских разработках, инновационном производстве лекарственных препаратов и реагентов, перспективах новых методов диагностики и лечения, применении искусственного интеллекта в медицине. В этом году особенное внимание было уделено выживанию отрасли в условиях санкций и развитию российской науки при ограничениях международного сотрудничества.

Участники круглого стола «Российские разработки для инженерной биологии, биобезопасности и генетических исследований» разобрали проблемы разработчиков в современных реалиях, перспективы на будущее, выход на зарубежные рынки и поиск инвестиций.

Главные трудности, с которыми сталкиваются разработчики сейчас — нехватка денег и финансирования. Участники обсуждения объяснили, что их главные задачи в нынешних условиях — налаживать серийное производство, обеспечивать качество и сервисную поддержку клиентов на сопоставимом с западным уровнем.

Однако эксперты круглого стола выделили и плюсы для развития отрасли в связи с санкциями. Модератор площадки Сергей Долгушин, к.ф.-м.н., руководитель компании «АЙВОК», объяснил, что теперь отечественные разработки стали наиболее актуальны для страны.

— Хотел бы отметить готовность ведущих фармацевтических и технологических компаний к тесному взаимодействию с университетами, научно-образовательными организациями и декларированную ими заинтересованность в разработке инновационных продуктов. Видны усилия научно-образовательных организаций по переориентации на проведение прикладных исследований в интересах индустриальных партнеров, — поделился по итогам круглого стола Роман Иванов, проректор по научно-технологическому развитию Университета «Сириус», руководитель направления «Биотехнология», директор Научного центра трансляционной медицины.

— Любой вызов, связанный с такими проблемами, как санкции и другие ограничения – это вызов только для одних участников, а для других это шанс. Сегодня мы увидели, что он есть у целого ряда производителей. Все проблемы можно разрешить разными путями: это и параллельный импорт западной продукции, и более ускоренная разработка, и введение в производство необходимых реагентов. Наиболее актуально сейчас широкое использование личных и специальных связей, которые все мы накопили за время общей дружбы, жизни до всех этих событий, — прокомментировал участник этого круглого стола Владимир Рихтер, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН.

На круглом столеэксперты обсудили тренды развития генетических технологий, потребности лабораторий в сфере lifescience, проблемы нехватки важных реактивов, поиск оптимального пути решения и факторы, которые влияют на их доступность.

Он отдельно отметил, что на площадке удалось показать кейсы компаний, которые уже решили свои проблемы, собрать всех заинтересованных участников процесса – представителей научных лабораторий, производителей реагентов, а также дистрибьюторов и распространителей.

Круглый стол «Реалии российского инвестора: эпоха новых возможностей» собрал на OpenBio представителей инвестиционных фондов, которые обсудили актуальные для современных условий вопросы финансирования проектов и компаний. Участники отметили, что климат на рынке за последние полгода изменился и теперь инвесторы активнее вкладывают деньги в более развитые проекты, чем в стартапы. Они отметили, что маленькие проекты теперь особенно нуждаются в активной поддержке.

Активное долголетие, здравый ум и твердая память. Как сохранить?

В рамках круглого стола «Возрастозависимые заболевания. Альцгеймер. Последствия COVID-19» специалисты обсудили эффективность лекарственных средств при деменции, психоневрологические проблемы после перенесенного COVID-19, медико-социальные и молекулярные аспекты болезни Альцгеймера.

В частности, они говорили об ошибках в планировании и проведении лечения пожилым пациентам, о связи аритмии и риски развития на этом фоне деменции, затронули геронтологию и когнитивные расстройства, юридическое признание человека недееспособным при данных нарушениях и перспективы борьбы с болезнью Альцгеймера на базе различных платформ.

— По статистике в России высокотехнологичными способами лечения нарушений ритмов сердца охватывается порядка 35000 пациентов ежегодно, но потребность в лечении в 3,5 раза выше. А людей, которые нуждаются в профилактике когнитивных расстройств, еще больше. Фактически, к каждому пациенту после 50-ти лет нужно подходить через призму оценки состояния нарушений ритмов сердца, и понимать, что если у него диагностируется фибрилляция предсердий, то необходимо фиксировать любые риски когнитивных расстройств и думать, как профилактировать деменцию в будущем, — пояснил Александр Романов, доктор медицинских наук, врач-сердечно-сосудистый хирург, заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

— Если мы не можем полностью устранить описанные риски, в частности курение табака, то должны их хотя бы минимизировать. В государственной политике здравоохранения необходим комплексный подход: применение научно-обоснованных методов гибкого регулирования различных сфер жизни для снижения вредных факторов, таких как стресс, гиподинамия, избыточное потребление соли, алкоголя и курение табака, — объяснила Элен Мхитарян.

О профилактике развития деменции также рассказала в рамках сессии, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. Она отметила, что до 40% случаев возникновения деменции можно отсрочить, если выполнять рекомендации ВОЗ.

В этом году на сессии «Технологии жизни» эксперты обсудили новые тренды в медицине и охватили полный цикл жизни человека: от рождения репродуктивных технологий до активного долголетия и когнитивных расстройств.

Эпидемия ВИЧ в России: от чего зависит качество жизни

В круглом столе «ВИЧ в России: фарммедобращение и качество жизни» приняли участие активисты, ученые из разных регионов России, представители пациентского сообщества, производители тест-систем и врачи. Они обсудили качество жизни ВИЧ-позитивных пациентов, стигматизацию и оказание медицинской помощи. Отдельной темой для обсуждения стали научные исследования лекарственной устойчивости к антиретровирусной терапии.

Модератор круглого стола Антон Еремин, врач-инфекционист, исследователь, отметил, что в мире с ВИЧ живут около 38.5 миллионов человек, а количество новых случаев в 2021 году составило более 1.5 миллиона. Примерно 3/4 пациентов принимают антиретровирусную терапию. В России количество ВИЧ-положительных пациентов составляет почти 1% от всего населения.

Участники стола отметили, что важным фактором для борьбы с эпидемией ВИЧ является распространение знаний о принципе «Непередаваемый = не передающий». Он заключается в том, что когда человек, живущий с ВИЧ, принимает антиретровирусную терапию, его вирусная нагрузка снижается и он не может передать вирус партнеру.

Новые технологии: выход на рынок и защита интеллектуальных прав

Применение высокотехнологичных методов для решения медицинских задач обсудили на круглом столе «Искусственный интеллект в медицине». На нем участники представили свои стартапы, озвучили необходимые для начинающих компаний меры поддержки и перспективы их развития в России.

— Основной барьер, который мы с коллегами выделили на секции — мы видим, что есть очень много интересных проектов, но механизм государственного финансирования и внедрения этих технологий в ежедневную рутину пока еще не современен и не вошёл в путинную практику врача. Необходимы регуляторные меры, взаимодействие с государством, с системой ОМС, постоянная работа в этом направлении. Чтобы работал рынок, надо постоянно развиваться и внедрять эти технологии, — прокомментировала Камила Зарубина, директор по акселерации кластера биологических медицинских технологий по направлению «Фармацевтика» фонда «Сколково».

Она отдельно отметила, что ещё два года назад на российском рынке не было ни одного зарегистрированного решения по искусственному интеллекту, а сейчас в стране работает уже около 15 компаний такого профиля.

Особенное внимание участники форума уделили вопросам интеллектуальной собственности и регистрации патентов на научные решения.

— Сама система патентования создана для охраны технических изобретений, которые изначально относились к устройствам и способам. А бурное развитие биотехнологий привело к появлению новых биологических объектов, которые сложно вписать в существующую систему патентования. Они очень важны и ценны для бизнеса, коммерческого использования. Важно объяснять людям, занимающимся научными разработками, исследованиями, как работает патентование и на какие объекты им необходимо регистрировать права, — объяснила на OpenBio Мария Урусова, специалист по интеллектуальной собственности АНО ВО «Университет Сириус».

По словам Екатерины Шехтман, соучредителя и директора агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО», практика регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности для отчëтности по грантам зачастую снижает качество составления заявок на патенты и сами изобретения. Важно подходить к вопросу патентования с точки зрения бизнеса и привлекать экспертов по патентованию, чтобы в будущем не потерять права на собственные разработки и иметь возможность на них зарабатывать.

Ранее редакция сообщала, что ученые создали дрожжи с человеческим геном для заживления ран.