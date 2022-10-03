В российских ТЦ могут появиться «Почта России» и офисы МФЦ

После объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации торговые центры потеряли до 40% посетителей. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, люди теперь предпочитают оставаться дома, а не ходить по магазинам.

Ранее нечто подобное уже происходило, только тогда причина была в массовом уходе зарубежных брендов, поделилась основатель бренда одежды Naumi Светлана Наумова.

Вместе с трафиком падает и спрос, отмечает президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Обороты ретейлеров упали на 10-20%, подтверждает представитель CORE.XP Надежда Цветкова.

Минпромторг в сложившейся ситуации не остался в стороне и в качестве поддержки предложил размещать в ТЦ «Почту России», офисы МФЦ, спортивные и оздоровительные секции, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Ранее редакция сообщала, что более 180 иностранных компаний приостановили деятельность и поставки в Россию.