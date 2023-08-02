Суд признал аэропорт Толмачево нарушившим порядок организации торгов

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал предписание УФАС по делу в отношении АО «Аэропорт Толмачёво» и ООО «Аэрофинанс». Об этом сообщили в пресс-службе городского УФАС.

Установлено, что компании нарушили закон о закупках. Нарушение выявлено при проведении торгов на уборку помещений терминала Аэропорта «Толмачево». Ранее УФАС по Новосибирской области рассмотрел жалобы индивидуальных предпринимателей на действия заказчика АО «Аэропорт Толмачево».

— Новосибирское УФАС России установило, что в информационной карте в приложении к закупочной документации в качестве одного из критерия оценки указан пункт «Снижение налоговой нагрузки для заказчика». Тогда как положение о закупке не содержит этого критерия оценки. Соответственно, установление такого критерия в закупочной документации является неправомерным, — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство признало АО «Аэропорт Толмачево» и ООО «Аэрофинанс» нарушившими порядок организации и проведения торгов. Арбитражный суд Новосибирской области решение и предписание территориального органа службы поддержал.

Ранее редакция сообщала, что аэропорт Толмачево получит дополнительно 339 млн рублей на реконструкцию.