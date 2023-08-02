В Новосибирске реализуется масштабный проект. Это будет город в городе

На стройплощадке работы идут полным ходом. Сейчас возводится шестой этаж в домах №1 и №2 первой очереди.

В этом проекте воплощены все популярные запросы покупателей. Доступная цена за квадратный метр — от 82 тысяч рублей, высокое качество строительства, возможность приобрести квартиры с готовой отделкой, удачное расположение — до площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска — 20 минут на автомобиле, развитая внутренняя инфраструктура квартала и благоустроенная придомовая территория — вот только некоторые преимущества масштабного проекта строительной компании «Акация».

Застройщик позиционирует проект как «город в городе». Площадь квартала — 28 га. Зарезервированы земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов. Особенность экоквартала «На Кедровой» — многофункциональность. Благоустройство предполагает упорядоченную сетку улиц, современные детские и спортивные площадки, велодорожки, общественные пространства, беседки для работы и творчества. Застройщик сделал ставку на доступные досуговые решения 24/7. Центром притяжения для жильцов и гостей экоквартала «На Кедровой» станет сухой фонтан со светодиодной подсветкой. Ландшафт квартала оценят мамы с колясками, велосипедисты и маломобильные группы населения: никаких бордюров, ступеней и выступов.

Квартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, многолетние ели, тенистая лиственничная аллея создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. В любое время года новоселы смогут наслаждаться природой и атмосферой вокруг.

При оформлении в ипотеки в «Сбере» действует акция «Спасибо за квартиру»* и застройщик предоставляет скидку на квартиру 3%.**

Офисы продаж:

ул. Красный проспект, 165

ул. Игарская,18/2

Тел. +7 (383) 255-00-84

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Антей». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

*Акция действует с 01.08.2023 до 30.09.2023. ПАО «Сбербанк» в течение первых двух лет с ежемесячных платежей начисляет клиенту бонусы «СберСпасибо». Подробности в офисах продаж компании.

**Скидка 3% не суммируется с другими акциями и предложениями Застройщика.

Банки-партнеры: Банк ДОМ.РФ; ПАО «Сбербанк»; Банк ВТБ (ПАО); АО «Альфа-Банк» и др.













