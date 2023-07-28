Аэропорт Толмачево получит дополнительно 339 млн рублей на реконструкцию

Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области, приняла решение о выделении 339 млн рублей на реконструкцию аэропорта Толмачево. Об этом сообщило региональное правительство, ссылаясь на первого зампреда Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

— Одобрено предложение о выделении в 2023 году дополнительных 339 млн рублей на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачево, – приводит слова Жукова региональное правительство.

В июне новосибирский аэропорт Толмачево объявил аукцион на строительство соединительной галереи между Аэровокзальным комплексом и Блоком расширения №2 аэровокзала внутренних воздушных линий, предназначенной для прохода пассажиров.

Согласно пояснительной записке, галерея представляет собой одноэтажное сооружение. Площадь застройки — 72,26 кв., общая площадь — 56 кв. метров.

Реконструкция аэропорта Толмачево началась в 2020 году. В феврале 2023 года был открыт новый терминал аэропорта (сектор С) площадью 56 тыс. кв. м. В апреле пресс-служба Толмачево сообщила о переводе всех внутренних рейсов в сектор С.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирском аэропорту Толмачево откроют капсульный отель.