Суд признал продажу шести земельных участков в Мошковском районе иностранцу незаконной

Продажа плодородных земель в Мошковском районе гражданину иностранного государства признана незаконной, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Установлено, что вопреки требованиям закона о запрете приобретения в собственность иностранными гражданами земель сельскохозяйственного назначения 03.10.2022 между жителем Мошковского района и гражданином Республики Таджикистан заключен договор купли-продажи расположенных на территории района 6 земельных участков сельскохозяйственного назначения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь земель составила 55,758 тысяч кв метров. Прокурор района обратился в суд с иском о признании незаконным указанного договора и применении последствий недействительности сделки. Суд с доводами прокурора согласился.

Напомним, согласно земельному кодексу РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранное юридическое лицо, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 %, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. В этой связи передать в собственность по сделке такую землю иностранному гражданину, лицу без гражданства, иностранному юридическому лицу нельзя.

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