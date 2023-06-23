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Параллельный импорт автомобилей насытил спрос

  • 23/06/2023, 15:16
Автор:
параллельный импорт авто
Темпы роста поставок транспортных средств по альтернативному каналу продаж в Россию замедляются второй месяц подряд.

Темпы роста регистраций автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, продолжают замедляться второй месяц подряд. С апреля по май количество регистраций машин выросло всего на 4%, с 8817 до 9221 автомобилей, тогда как темпы роста в апреле и марте составляли 9% и 34% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Банка «Открытие».

Всего за период с января по май текущего года было зарегистрировано 37 308 ТС, поступивших в страну по альтернативному каналу продаж.

— Замедление темпов регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, может свидетельствовать о постепенном насыщении спроса на автомобили премиального и люксового сегмента, занимающих подавляющую долю в этом канале поставок, — отметила Марины Дембицкой, руководителя «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

За первые пять месяцев 2023 года пятерку лидирующих брендов по параллельному импорту составили Toyota (7684 а/м), Hyundai (3053 а/м), BMW (3007 а/м), Mercedes-Benz (2884 а/м) и Mitsubishi  (2884 а/м).

Большая часть сегмента параллельного импорта пришлась на машины с бензиновыми и дизельными моторами: количество таких автомобилей, по данным за май, составило 5705 (62%) и 1977 (21%) единиц соответственно. Электромобили в структуре регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, заняли третье место — 575 а/м (546 а/м в апреле) или 6,2%.

— Данные статистики показывают, что рынок подходит к верхней планке регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, которая расположена на отметке 10 тысяч авто в месяц. В структуре таких регистраций преобладают автомобили верхнего ценового сегмента, а доля таких машин на рынке ограничена. В целом динамика за пять месяцев текущего года лишь только подтверждает ранее заявленный нами тезис о том, что параллельный импорт нельзя было рассматривать как панацею от дефицита предложения на авторынке страны, — отмечает Олег Мосеев, генеральный директор ООО «Автомаркетолог».

Ранее редакция сообщала о том, что резкий рост продаж китайских авто привёл к дефициту запчастей к ним.

Фото: ru.freepik.com — xb100 

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : рынок автомобилей параллельный импорт авто Олег Мосеев Марина ДембицкаяБанки Открытие Автомаркетолог


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