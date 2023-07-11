Рекламодателям

Суд признал виновным в мошенничестве изготовителя мебели в Новосибирске

  • 11/07/2023, 17:37
Автор:
Мошенничество в Новосибирске,
Потерпевшими по делу проходило 12 человек.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вятчинина, обвиняемого в мошенничестве с группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ (11 эпизодов)) и мошенничестве совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. ч. 3 ст. 159 УК РФ (1 эпизод). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, Вятчинин арендовал 2 офисных помещения в ТЦ «Речной», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43/1. Там принимали заказы на изготовление корпусной мебели. После заключения договора клиент вносил предоплату в размере от 50 до 70% стоимости заказа. Вятчинин после получения денежных средств распоряжался ими по собственному усмотрению, а свои обязательства по договору не выполнял, то есть мебель не изготавливал. По наступлению срока выполнения договорных обязательств Вятчинин под разными предлогами переносил срок исполнения поставки готового изделия.

Всего потерпевшими по делу проходило 12 человек. Вину подсудимый не признал.

Вятчинин признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Суд удовлетворил частично гражданский иск одной из потерпевших на сумму 134 778 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд признал бывшего советника гендиректора Сибэлектротерм Олега Утиралова виновным в мошенничестве.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

1 107

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело мошенничество в Новосибирске изготовление мебели


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов
8/07/23 9:56
У участников СВО возникают проблемы с оплатой проезда в отпуск
6/07/23 17:03
Депутат Заксобрания Сергей Конько получил орден Мужества
6/07/23 10:52
Результаты новосибирских девятиклассников по математике обеспокоили Минобр

Результаты новосибирских девятиклассников по математике обеспокоили Минобр

В Министерстве планируют присмотреться к курсам повышения квалификации и намерены привлекать учителей в различные проекты.
Читать статью >>
Туризм в Новосибирской области не просто жив, но и активно развивается

Туризм в Новосибирской области не просто жив, но и активно развивается

Несмотря на проблемы, связанные с совершенствованием инфраструктуры, качества сервиса и транспортной доступности.
Читать статью >>
В сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир

В сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир

Объем ввода новых объектов упал на 35%, но при этом по количеству новостроек Новосибирск занял в июне первое место по стране.
Читать статью >>
В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки

В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки

Ранее профильные министерства столкнулись с проблемами при реализации проектов по ремонту дорог, благоустройству, строительству соцобъектов.
Читать статью >>
Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

Конкурсный управляющий решил, что клиника может выйти из банкротства и продавать ее имущество преждевременно, пишет главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.
Читать статью >>
В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

В Ордынке появятся складские комплексы на 15 тыс квадратов

Он будет рассчитан на хранение, переработку и упаковку более 19 тыс тонн овощей.
Читать статью >>
Новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone

Новосибирцы стали чаще ремонтировать iPhone

При этом частные сервисы и мастера замещают на рынке авторизованные сервисные центры.
Читать статью >>
Бастрыкин подключился к уголовному делу обманутых дольщиков Новосибирска

Бастрыкин подключился к уголовному делу обманутых дольщиков Новосибирска

На минувшей неделе дольщики заявили о том, что намерены объявить голодовку.
Читать статью >>
Арт-концепцию аэропорта Толмачево оценили эксперты

Арт-концепцию аэропорта Толмачево оценили эксперты

А также дали рекомендации туристам на что следует обратить внимание.
Читать статью >>
Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

Для связи удаленных жилых массивов с метро и перехода через реку без моста.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС)

Сергей Максимов: В Новосибирске концентрируются 79% складских комплексов класса А и Б в Сибири

Регион получит новые возможности в связи с формированием новых логистических маршрутов.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

В Новосибирске из школы №82 за полгода уволились 12 учителей

11/07/2023, 18:27

Сергей Неведомский официально назначен главой управления службы судебных приставов Новосибирской области

11/07/2023, 16:28

МЧС Бурятии приостановил поиски туристки из Новосибирска на реке Снежной

11/07/2023, 16:11

Новосибирские приставы не отдают ключ от помещения с наркотическими препаратами клинике 1+1

11/07/2023, 15:52

На ремонт пяти почтовых отделений в Новосибирской области выделено дополнительно 12,6 млн рублей

11/07/2023, 15:34

С бывшего сотрудника учреждения здравоохранения взыскали взятки, полученные от ритуальщиков

11/07/2023, 15:24

Наталья Ярославцева: прорабатываются предложения, что делать с двойками по математике

11/07/2023, 15:10

В Первомайском районе похоронили утонувшего в Ине 8-летнего мальчика

11/07/2023, 14:45

Губернатор Андрей Травников поручил специалистам ЖКХ обеспечить культуру работ в ходе замены теплосетей

11/07/2023, 13:57

В Бердске появится паллиативное отделение на 15 коек

11/07/2023, 13:26

Результаты новосибирских девятиклассников по математике обеспокоили Минобр

11/07/2023, 13:04

В Бердске возбудили уголовные дела по факту хищения электроэнергии на сумму более 1,6 млн рублей

11/07/2023, 12:49

От Космоса до Добромиры: в Новосибирске назвали самые редкие имена детей

11/07/2023, 12:19

В сквере Героев Донбасса установят памятник

11/07/2023, 12:11

Суд обязал построить новую систему водоснабжения в городе Обь под Новосибирском

11/07/2023, 11:54

В Новосибирске прокуратура проверит действия судебных приставов в клинике «1+1»

11/07/2023, 11:23

В ремонте теплосетей нет отставания от графика, но есть проблемы с выполнением плана

11/07/2023, 11:15

Совет отцов Новосибирска призвал бойкотировать курорты Турции

11/07/2023, 10:43

Памятник воинам-участникам СВО установят в сквере Героев Донбасса в Новосибирске

11/07/2023, 10:11

В Новосибирской области побит рекорд по количеству договоров долевого участия в новостройках

11/07/2023, 09:41
Популярное

В Новосибирской области 11-летняя девочка стала мамой

11/07/2023, 17:33

Мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров

07/07/2023, 17:05

Продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче

06/07/2023, 16:19

Вирусы помогут победить бактерии, вызывающие внутрибольничные инфекции

06/07/2023, 15:36

Продажи новых легковых машин в России в июне выросли в 2,5 раза

06/07/2023, 15:11

На таможне в Германии у россиян изымают автомобили

06/07/2023, 12:52
Новости компаний

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам первого полугодия

11/07/2023, 17:48

Банк «Левобережный» поддерживает томских застройщиков

11/07/2023, 17:35

ВТБ: объем выдач ипотеки самозанятым превысил 5 млрд рублей

11/07/2023, 16:23

В Казани торжественно открылась XIV Летняя Сбербанкиада

11/07/2023, 12:21

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,3 раза по итогам 1 полугодия

10/07/2023, 16:45

Факторинговый портфель группы ВТБ вырос на 20% во втором квартале

10/07/2023, 16:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска