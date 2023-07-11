Суд признал виновным в мошенничестве изготовителя мебели в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вятчинина, обвиняемого в мошенничестве с группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ (11 эпизодов)) и мошенничестве совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. ч. 3 ст. 159 УК РФ (1 эпизод). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, Вятчинин арендовал 2 офисных помещения в ТЦ «Речной», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43/1. Там принимали заказы на изготовление корпусной мебели. После заключения договора клиент вносил предоплату в размере от 50 до 70% стоимости заказа. Вятчинин после получения денежных средств распоряжался ими по собственному усмотрению, а свои обязательства по договору не выполнял, то есть мебель не изготавливал. По наступлению срока выполнения договорных обязательств Вятчинин под разными предлогами переносил срок исполнения поставки готового изделия.

Всего потерпевшими по делу проходило 12 человек. Вину подсудимый не признал.

Вятчинин признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Суд удовлетворил частично гражданский иск одной из потерпевших на сумму 134 778 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд признал бывшего советника гендиректора Сибэлектротерм Олега Утиралова виновным в мошенничестве.