Суд признал бывшего советника гендиректора Сибэлектротерм Олега Утиралова виновным в мошенничестве

В Кировском районном суде города Новосибирска вынесен приговор бывшему советнику генерального директора ОАО «Сибэлектротерм» Олегу Утиралову. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Судом установлено, что в период с 3 октября 2016 по 30 апреля 2017 года Олег Утиралов, являясь советником генерального директора ОАО «Сибэлектротерм», путем злоупотребления доверием похитил денежные средства указанного общества в размере 1,9 млн рублей.

— Кировским районным судом г. Новосибирска в отношении Утиралова О.А. вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом в размере 500 000 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 4 года. Также с него взыскан ущерб в пользу ОАО «Сибэлектротерм» в размере 1,9 млн рублей.

В судебном заседании Олег Утиралов вину не признал. До вступления приговора в законную силу мера пресечения ему оставлена без изменения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что имущество «Сибэлектротерма» выставляют на торги.