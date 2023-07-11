Банк «Левобережный» поддерживает томских застройщиков

Целевой кредит одобрен на сумму 410 млн рублей на строительство 17 этажного жилого дома в ЖК «Магистраль» по адресу: г. Томск, пер. Шпальный, 10. Завершение строительства запланировано на 4 квартал 2024 года.

Крупнейший региональный Банк «Левобережный» с 2021 года реализует программу кредитования застройщиков на финансирование проектов по строительству жилья со счетами эскроу.

Благодаря финансовой поддержки Банка «Левобережный» города Сибирского федерального округа активно развиваются и благоустраиваются: появляются многоквартирные дома, детские площадки, места отдыха, больницы, поликлиники, детские сады и школы.

«Проектное финансирование помогает выстроить доверительные отношения между застройщиком и покупателем. Мы предоставляем этот эффективный способ взаимодействия строительным компаниям на протяжении нескольких лет», — прокомментировала Татьяна Никифорова, начальник Томского офиса Банка «Левобережный».

Квартиры в жилых комплексах ГК «Сибирские звёзды» можно приобрести по ипотечным программам Банка «Левобережный».

Справка. ГК «Сибирские звезды» входит в топ-10 крупнейших застройщиков в Томске. В марте группой компаний досрочно введен в эксплуатацию жилой комплекс ROZALUX, расположенный в Ленинском районе, по адресу: ул. Розы Люксембург, 96. Активно возводится жилой комплекс RETROcity, общей площадью 30 тыс. кв. м, по адресу: ул. Иркутский тракт 185 б.

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