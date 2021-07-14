Суд продлил арест новосибирским бизнесмену и журналисту

Центральный районный суд Новосибирска продлил на месяц арест новосибирскому предпринимателю Сергею Проничеву и журналисту Николаю Сальникову, которые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Как говорится в сообщении суда, постановление было принято 13 июля, в законную силу оно ещё не вступило.

— Продлен срок содержания под стражей в отношении Сергея Проничева и в отношении Николая Сальникова на 1 месяц, всего до 4 месяцев, то есть до 16 августа 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, Сергей Проничев проходит по уголовному делу о вымогательстве денег у депутатов вместе с журналистом Николаем Сальниковым.

По версии следствия, речь идёт о вымогательстве 1,5 млн рублей за нераспространение порочащей жертву информации.