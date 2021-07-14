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Решение о том, в каком формате начнется учебный год в Новосибирске, примут в начале августа

  • 14/07/2021, 13:28
Автор:
Новости Новосибирской области
В зависимости от темпов вакцинации и ситуации с заболеваемостью.

— Мы подумаем, как будем начинать учебный год. Время еще есть. Будем принимать решение в начале августа. Хотелось бы начать в обычном формате, как в прошлом году, — сообщил, отвечая на вопросы жителей области в ходе прямой линии, губернатор Андрей Травников.

Однако, он отметил, что все будет зависеть от темпов развития второй волны пандемии, а также темпов вакцинации в регионе.

Чуть ранее Травников признал, что сейчас Новосибирская область находится на пике третьей волны по коронавирусу. Заболеваемость превышает статистику предыдущих двух волн и самой болезненной для региона, второй, которая была осенью 2020 года.

— Это подтверждается объективными факторами. Сейчас мы развернули больше коек, больше объем госпитализации и количество людей, которые находятся на амбулаторном лечении, больше объем тестирования. Медицина области работает в режиме сверх напряжения, но справляется с нагрузкой, — пояснил Травников.

Он добавил, что третья волна пандемии принесла новые сюрпризы: заболеваемость, вызванная индийским штаммом COVID-19 протекает сложнее, чем предыдущие, и затрагивает молодых пациентов. Но не смотря на это медицины справляется неплохо.

— Во второй половине июня был период, когда учреждения здравоохранения меняли профиль — перестраивались с плановой работы на прием ковидных пациентов, но сейчас все под контролем. Медицинская помощь оказывается каждому, кто за ней обращается, —заявил губернатор.

Напомним, в прошлом году школьники Новосибирска с 1 сентября начали учиться в очном формате. Представители власти неоднократно подчеркивали, что решение о том, как будут учиться дети — очно или заочно — примут родители. Однако, после ухудшения эпидемиологической ситуации в октябре школьники ушли на каникулы на неделю раньше обычного. После каникул с ноября в очном режиме занимались младшие классы и одинадцатиклассники. Ученики с 6 по 10 классов занимались дистанционно. Постепенно детей вернули в школы, девятиклассников — после 7 декабря.  Новогодние каникулы вновь оказались длинными — до 17 января. Весенние каникулы школьникам снова продлили, плюс добавили майские праздники. Многие педагоги и родители оценивали результаты дистанционного обучения крайне негативно. Представители правоохранительных органов, в свою очередь заявляли, что за пандемию в регионе выросла подростковая преступность.

По данным оперативного штаба за сутки на 13 июля в Новосибирской области было зарегистрировано 184 новых случая коронавируса, умерло 11 человек, общее количество заболевших — 49142. Всего в медучреждениях региона для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом перепрофилировано 6 252 койки.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Школы учебный год 2021 дистанционное обучение 1 сентября


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