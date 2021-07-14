Тело погибшего новосибирского альпиниста достали из ущелья

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Новосибирский ученый Георгий Шевелев 10 июля упал на глубину в 700 метров во время восхождения на ледник Актру. Спустя четыре дня его тело смогли эвакуировать с места трагедии с помощью вертолета. Из-за погоды воздушное судно смогло вылететь только 13 июня.

— 14 июля в 5:20 пилотам удалось подлететь к месту падения туриста, эвакуировать и доставить в Горно-Алтайск. В работах принимали участие 9 спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда, в том числе, трое, дежуривших на сезонном спасательном посту «Ак-Тру», — говорится в сообщении.

Георгий Шевелев заведовал лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Ему было 32 года. Он долгие годы занимался альпинизмом, был членом секции горного туризма НГУ. Во время восхождения на Актру он руководил походом.