Почти все места в отелях и базах отдыха забронированы в Республике Алтай на майские выходные

На майские праздники в Республике Алтай туристы забронировали почти все места (99%) для отдыха. Номера с 29 апреля по 8 мая забронировали полностью, хоть и между ними есть еще несколько рабочих дней. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По данным издания, самым дешёвым предложением является двухместный летний домик в Артыбаше. Заплатить за сутки придётся всего 2 тыс рублей. А номер в юрте на берегу Катуни — 23 тыс рублей за сутки. В отелях на берегу Катуни за сутки приедтся заплатить больше 23 тысяч рублей.

Как отмечает издание кроме номеров забронировать можно и кровати. Но стоит учитывать, что место размещения будет общим, как и все предлагаемые удобства. Такое предложение востребовано среди туристов молодого возраста, предпочитающих активный вид отдыха.

Ранее редакция сообщала о том, что корпорация «Туризм.РФ» заинтересовалась санаториями в Белокурихе и Иркутске.