Новосибирская Фабрика Фаворит разместит облигации

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» разместит второй выпуск облигаций. Объем эмиссии составит 60 млн. рублей, срок обращения — 4 года. Ценные бумаги будут размещаться путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, уточнил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис капитал». Цель привлечения средств в компании пока не комментируют.

Первый выпуск облигаций объемом 50 млн рублей компания разместила в октябре 2021 года. Эмитент привлек более 200 инвесторов.

Напомним, в мае фабрика вошла в нацпроект «Повышение производительности труда». Для оптимизации в компании выбрали процесс производства сливочного масла. В прошлом году объем выпуска составил практически 500 тысяч кг, доля продукции в выручке предприятия — 40%.

— Участие в нацпроекте дает нам возможность повысить производительность труда минимум на 5% за год и квалификацию персонала. Мы также хотим устранить потери, снизить затраты и стать более конкурентоспособными. В дальнейшем будем применять инструменты бережливого производства на других процессах, в том числе производстве сыра. Наша цель — получить более качественную продукцию и создать потенциал для увеличения объемов производства, — говорил директор и единственный собственник ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров за Уралом с 19-ти летним опытом работы на рынке, владеющий несколькими собственными торговыми марками. Компания развивает азиатское направление продаж, осуществляя поставки в Киргизию, Монголию, Таджикистан и Казахстан. Глобальная цель эмитента — занять 30% рынка свежих сыров Новосибирской области, увеличить долю на рынке Сибири и Дальнего Востока, подчеркивает финансовый консультант.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский производитель сыров выходит на рынок Киргизии.