Суд простил мать двоих детей, погибших на пожаре в Новосибирске

Приговор по громкому делу вынес мировой судья Первомайского района. Он признал мать, похоронившую своих детей после пожара, невиновной.

― Ксения Карабина признана невиновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и «Оставление в опасности» Уголовного кодекса РФ, за отсутствием в ее деяниях состава преступлений, ― сообщает судебный департамент Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Молодая женщина оставила в съемной квартире маленьких дочку и сына, попросив присмотреть за ними 19-летнюю няню. Юная воспитательница не справилась с ответственностью. Она бросила детей и ушла наращивать ресницы. Малыши нашли зажигалку и в процессе игры устроили пожар. Спасатели, потушив возгорание, обнаружили в квартире погибших ребятишек. Экспертиза показала, что дети отравились продуктами горения.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери и няни, которые оставили детей в опасности. Ранее суд приговорил няню к двум годам в колонии поселении.