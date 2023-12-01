Суд рассмотрит дело о мошенничестве с социальной помощью в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска. Он обвиняется в мошенничестве с социальной помощью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— По версии следствия, в конце 2021 года обвиняемый подал документы ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Новосибирска» для получения социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, — говорится в сообщении.

Он обратился за субсидией на открытие швейного цеха и получение дополнительного образования.

После рассмотрения заявления с ним был заключен социальный контракт. Ему выдали 280 тысяч рублей.

Однако мошенник свои обязательство по открытию цеха не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

— С целью сокрытия совершенного преступления до августа 2022 года обвиняемый предоставлял в государственное учреждение фиктивные документы о расходовании денежных средств, — отметили в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что суд признал преподавателя медуниверситета Новосибирска виновной в получении взятки.