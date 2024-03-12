Суд удовлетворил иск застройщика к «МЕТРО МиР» на 19 миллионов рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск застройщика «Астон. Строительный трест № 43» к «МЕТРО МиР».

Сумма иска насчитывает порядка 19 миллионов рублей. Исходя из данных картотеки дел, предприятие не выполнило своих обязательств по строительству канализационно-насосной станции.

По данным суда, в прошлом году был заключен договор между строительным трестом № 43 и муниципальным предприятием. Сооружение нужно было для двух жилых многоэтажек на улице Выборной. Старт работ был запланирован на март, но наступила зима, а к работам еще не приступали. Подрядчик уже успел получить аванс в 15 миллионов рублей.

Из-за этого Строительный трест № 43 заявил иск в Арбитражный суд. Компания требовала взыскать предоплату в полном объеме, а также неустойку.

По итогам всех разбирательств суд удовлетворил иск застройщика и постановил взыскать с «МЕТРО МиР» 15 209 312 рублей неосновательного обогащения, неустойку в размере 3 661 501 рубль, а также проценты за использование чужими деньгами в 191 877 рублей.

— Взыскать с муниципального предприятия города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 118 313 рублей, — говорится в решении суда.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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