Директор краеведческого музея может стать новым министром культуры НСО

Новым министром культуры в Новосибирской области могут назначить Юлию Шуклину, занимающую должность директора краеведческого музея.
— Кандидатура Шуклиной уже одобрена на всех уровнях, — рассказал BFM-Новосибирск источник в правительстве региона.
Однако официальной информации о ее назначении нет.
Министерство культуры Новосибирской области уже около 2 лет работает без официального главы. После ухода Натальи Ярославцевой в 2022 года, врио стал ее заместитель Юрий Зимняков.
Справка: Юлия Шуклина закончила исторический факультет НГПУ, а так же аспирантуру Института археологии и этнографии СО РАН. Является кандидатом исторических наук. С 2011 года работает в Новосибирском государственном краеведческом музее.
Ранее редакция сообщала о том, замминистром культуры Новосибирской области стал Владимир Деев. Распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Фото со страницы Юлии Шуклиной в «ВКонтакте».
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