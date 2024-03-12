Директор краеведческого музея может стать новым министром культуры НСО

Новым министром культуры в Новосибирской области могут назначить Юлию Шуклину, занимающую должность директора краеведческого музея.

— Кандидатура Шуклиной уже одобрена на всех уровнях, — рассказал BFM-Новосибирск источник в правительстве региона.

Однако официальной информации о ее назначении нет.

Министерство культуры Новосибирской области уже около 2 лет работает без официального главы. После ухода Натальи Ярославцевой в 2022 года, врио стал ее заместитель Юрий Зимняков.

Справка: Юлия Шуклина закончила исторический факультет НГПУ, а так же аспирантуру Института археологии и этнографии СО РАН. Является кандидатом исторических наук. С 2011 года работает в Новосибирском государственном краеведческом музее.

Ранее редакция сообщала о том, замминистром культуры Новосибирской области стал Владимир Деев. Распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.