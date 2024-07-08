Суд ужесточил наказание виновнице ДТП, сбившей самокатчика в Новосибирске

Суд удовлетворил ходатайство об ужесточении наказания осужденной за ДТП Виктории Уржумовой.

Напомним, в ночь на 9 июля 2021 года женщина за рулем Land Rover сбила парня на самокате. Через несколько дней пострадавший молодой человек скончался в больнице.

Виновница аварии всячески пыталась избежать наказания, врала в суде, прикидывалась беременной. Однако суд назначил ей 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но там женщина не образумилась. Она даже не спешит выплачивать миллион рублей компенсации матери погибшего сибиряка.

― Отбывая наказание в исправительном учреждении, осужденная Уржумова признана злостным нарушителем режима содержания. Администрация ФКУ КП-22 пришла к выводу, что осужденная не доказала своего исправления и ходатайствовала об изменении вида режима содержания на колонию общего режима, ― сообщает судебный департамент Новосибирской области.

Колыванский районный суд удовлетворил представление исправительного учреждения и сейчас осужденную поместили за решетку.