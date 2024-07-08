Не пропускающих пешеходов на «зебре» водителей штрафуют в Новосибирске

На улице Титова, 22 в Новосибирске комплекс фотовидеофиксации выявил водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебре».
Установили оборудование на это нарушение недавно из-за того, что на перекрестке установлен нерегулируемый пешеходный переход. Кроме этого, камера фиксирует еще и нарушения скоростного режима — более 60 км/час.
— В случае проезда нерегулируемого перекрёстка или «зебры» водитель должен пропустить пешехода и не наехать на стоп-линию. Сумма штрафа за непропуск составляет 1500 — 2500 рублей, — пояснили в Госавтоинспекции региона.
Ранее редакция сообщала о том, что в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль сбил подростка на электросамокате, пересекающего дорогу по пешеходному переходу. С полученными травмами мальчика госпитализировали.
Источник фото: ГАИ Новосибирской области.
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