Не пропускающих пешеходов на «зебре» водителей штрафуют в Новосибирске

На улице Титова, 22 в Новосибирске комплекс фотовидеофиксации выявил водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебре».

Установили оборудование на это нарушение недавно из-за того, что на перекрестке установлен нерегулируемый пешеходный переход. Кроме этого, камера фиксирует еще и нарушения скоростного режима — более 60 км/час.

— В случае проезда нерегулируемого перекрёстка или «зебры» водитель должен пропустить пешехода и не наехать на стоп-линию. Сумма штрафа за непропуск составляет 1500 — 2500 рублей, — пояснили в Госавтоинспекции региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль сбил подростка на электросамокате, пересекающего дорогу по пешеходному переходу. С полученными травмами мальчика госпитализировали.