Суд вынес приговор экс-руководителю МКУ Хайрулле Избасарову за растрату в Новосибирске

Суд вынес приговор Хайрулле Избасарову, экс-директору муниципального казенного учреждения Барабинска «Физкультура и спорт». Он обвинялся в растрате денежных средств.

― Судом установлено, что с мая 2019 по март 2023 года Избасаров, используя своё служебное положение, фиктивно трудоустроил на вакантную должность сторожа спортивного комплекса «СОК» МКУ «Физкультура и спорт» свою супругу, ― говорится в сообщении Барабинского районного суда.

Все время работы супруги он имитировал ее деятельность на должности сторожа, например, принимал от технического персонала ключи от спортивного комплекса. В итоге за весь период супруга получила на свой банковский счет более 715 тысяч рублей.

― Женщина была не осведомлена о действиях супруга. Подсудимый вину признал полностью, ― отмечается в сообщении.

Избасаров признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Требования гражданского иска к потерпевшему он исполнил добровольно.

ранее редакция сообщала о том, что суд отказал «Экологии-Новосибирск» в компенсации за расторжение концессии.