Притон с проститутками закрыли полицейские в Новосибирске

Оперативники уголовного розыска задержали группировку из 8 человек, которые организовали секс-притон в центре города.

― Задержаны лидер и семь его сообщников в возрасте от 22 лет до 41 года. Для оказания интимных услуг подельники подыскали девушек и использовали в качестве притона квартиру, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В процессе обысков у подозреваемых нашли деньги, добытые преступным путем, а также 36 мобильных телефонов, более 30 банковских карт.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Двоих поместили в ИВС, а остальных отпустили под подписку о невыезде.

Ранее редакция рассказывала, что полицейские со второго раза смогли закрыть секс-притон в Новосибирске.