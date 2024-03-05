Притон с проститутками закрыли полицейские в Новосибирске

Оперативники уголовного розыска задержали группировку из 8 человек, которые организовали секс-притон в центре города.
― Задержаны лидер и семь его сообщников в возрасте от 22 лет до 41 года. Для оказания интимных услуг подельники подыскали девушек и использовали в качестве притона квартиру, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В процессе обысков у подозреваемых нашли деньги, добытые преступным путем, а также 36 мобильных телефонов, более 30 банковских карт.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Двоих поместили в ИВС, а остальных отпустили под подписку о невыезде.
Ранее редакция рассказывала, что полицейские со второго раза смогли закрыть секс-притон в Новосибирске.
Фото/видео: ГУ МВД по Новосибирской области.
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