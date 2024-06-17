Суд вынес приговор незаконным лесорубам в Новосибирской области

В Купинском районе Новосибирской области вынесен приговор Александру С. и Александру Э.. Они обвиняются в незаконной рубке деревьев.

— 20 сентября 2023 года в дневное время договорились срубить 7 деревьев породы береза, — говорится в сообщении суда.

Они совершили задуманное, не имея на это договора купли-продажи. Общая стоимость спиленных деревьев составляет 136 520 рубля.

— Приговором суда Александр С. и Александр Э. признаны виновными, — отмечается в сообщении.

Первому дали 2 года условно, а второму — 2 года колонии. Однако при вынесении приговора выяснилось, что он не отбыл наказание за преступление, за которое был осужден ранее, поэтому общий срок наказания составил 2 года 2 месяца с лишением автомобильных прав на 1 год 11 месяцев 15 дней.

Также с незаконных лесорубов была взыскана сумма ущерба в пользу Российской Федерации в лице министерства природных ресурсов региона. После она была перенаправлена в бюджет Купинского района.

Бензопила и мотоблок, которые были задействованы в преступлении, конфискованы и обращены в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске спилили дерево с гнездом сороки с новорожденными птенцами.