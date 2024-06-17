Трамвай сошел с рельсов в Заельцовском районе Новосибирска

В Новосибирске произошло очередное происшествие с трамваем. Как сообщает паблик АСТ-54, с рельсов сошел трамвай № 4. На фото можно увидеть, что трамвай развернуло поперек проезжей части в районе дома № 276 к4 по улице Дуси Ковальчук.
— Движение вагонов остановлено в оба направления, — говорится в сообщении АСТ-54.
2ГИС показывает, что пробок или заторов на этом участке не наблюдается.
У новосибирцев данные ЧП вызвало активное обсуждение.
— Надо делать трамвайные пути как в Краснодаре.
— Амурский волны, а не рельсы!
— Решил развернуться.
Ранее редакция сообщал о том, что трамвай сошел с рельсов на площади Труда в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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