Трамвай сошел с рельсов в Заельцовском районе Новосибирска

В Новосибирске произошло очередное происшествие с трамваем. Как сообщает паблик АСТ-54, с рельсов сошел трамвай № 4. На фото можно увидеть, что трамвай развернуло поперек проезжей части в районе дома № 276 к4 по улице Дуси Ковальчук.

— Движение вагонов остановлено в оба направления, — говорится в сообщении АСТ-54.

2ГИС показывает, что пробок или заторов на этом участке не наблюдается.

У новосибирцев данные ЧП вызвало активное обсуждение.

— Надо делать трамвайные пути как в Краснодаре. — Амурский волны, а не рельсы! — Решил развернуться.

Ранее редакция сообщал о том, что трамвай сошел с рельсов на площади Труда в Новосибирске.