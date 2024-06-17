Жители Хилокского потребовали убрать отходы забоя скота из микрорайона

Жителей улицы Хилокской возмутили отходы забоя скота, которые появились около мусорных баков. Как сообщили общественники в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» после праздника Курбан Байрам на контейнерных площадках наблюдаются кучи мешков с потрохами жертвенных животных
— Никто не озаботился организацией светлого праздника Курбан Байрам. Не выделили мусульманам место для жертвенного убоя скота, не озаботились правильной утилизацией отходов, не выделили им площадку для праздника, — возмущаются жители.
Люди через соцсети обратились в ЦУР, МУП «САХ» и Управление ветеринарии города Новосибирска и заявили, что ждут представителей мэрии для уборки опасных отходов.
Редакция Infopro54 направила запрос в МУП «САХ»
Ранее редакция рассказывала о том, что нелегальные кафе с мигрантами закрыли в микрорайоне Хилокский.
Иллюстрация – скрин из видео, размещенного в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» ВКонтакте.
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