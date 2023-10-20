Работника элеватора насмерть засыпало семечками под Новосибирском

Известно, что у погибшего сибиряка остались трое детей: старшему — 12 лет, среднему — 7 лет, и еще один ребенок дошкольного возраста.

— Хорошая была семья, он работал водителем и обеспечивал жену и детей, — рассказали КП-Новосибирск односельчане.

По словам местных жителей, многодетный отец в тот день приехал разгружать «КАМАЗ» с семечками. В момент, когда он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, туда и провалился. В результате его засыпало.

— Когда происходила разгрузка, он был один, — уточнили жители села.

Обнаружили мужчину, когда разгрузка уже закончилась.

Следователи по данному факту проводят проверку, сообщили изданию в областном Следственном комитете.