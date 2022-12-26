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Второе уголовное дело возбуждено против сотрудника Кирзинского заказника

  • 26/12/2022, 16:44
Автор:
Заказник, уголовное дело
На сей раз по подозрению во взятке за организацию незаконной охоты на охраняемой территории.

Сотрудник отдела заказника «Кирзинский» подозревается в получении взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

—  Он получил 60 тысяч рублей за организацию незаконной охоты в заказнике на трех особей косули Сибирской, —  сообщают в ведомстве. —  Расследование уголовного дела производится в Барабинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Новосибирской области, ход и его результаты находятся на особом контроле в прокуратуре Новосибирской области.

Как поясняют в прокуратуре, речь идёт о директоре заказника Вячеславе Ермолике. В отношении него в середине декабря уже было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной охоте с причинением крупного ущерба в государственном природном заказнике «Кирзинский», входящим в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», расположенном на территории Барабинского района Новосибирской области. По версии следствия, 11 декабря 2022 на территории заповедника в 3 км в северо-восточном направлении от охотничьего домика обнаружено место забоя одной особи косули и одной особи лося. Помимо Вячеслава Ермолика, фигурантами по данному делу также признаны  представители торгово-промышленной и общественной палат Новосибирской области.

Напомним, что виновным по делу о незаконной охоте в своё время был признан глава Убинского района Олег Конюк, которому, тем не менее, обвинительный приговор не помешал вернуться в должность. Кроме того, издание НГС сообщало о факте незаконной охоте со стороны одного из депутатов Заксобрания области. Однако, герой публикации инициировал судебное разбирательство по поводу данной публикации, которое впоследствии выиграл суд обязал удалить публикацию и взыскать с её автора и руководства редакции денежные средства в пользу истца.

 

Ранее редакция сообщала о деле о взятке в отношении руководителя центра организации дорожного движения.

 

Фото сообщества Кирзинского заказника ВК

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Кирзинский заказник взятка


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