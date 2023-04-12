Родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию

Фигуру изготавливала новосибирская мастерская уникальных экспонатов FreeArt, однако сам проект еще не совсем закончен, пишет КП-Новосибирск.

По словам сына Сергея Якушина Бориса, проектом руководит друг его отца Иван, который работал с Сергеем Борисовичем, много сделал для его Музея смерти.

— Затрудняюсь ответить, сколько еще времени потребуется на доработку: нужно учитывать не сам процесс изготовления, а наличие деталей. Сейчас пытаемся решить все вопросы. К первым числам мая робот должен быть готов, — сообщил Борис Якушин.

Предполагается, что новосибирцы увидят робота, стилизованного под Сергея Якушина, на открытии «Ночи музеев» 20 мая.

Руководитель проекта Иван Плотников рассказал, что высота робота составляет 178 см, он сделан из эластичного пенополиуретана и закреплен на стальном каркасе с металлической подставкой, раскрасили его специальными устойчивыми красками. Кроме того, для оформления шевелюры, бровей, усов и бороды знаменитого ритуальщика мастера использовали искусственные волосы.

— Он работает с помощью оператора, то есть им нужно управлять со стороны. Также запрограммирована анимация: у робота открывается рот, он разговаривает, работает кое-какая мимика, поворачивается голова, — описывает руководитель проекта Иван Плотников. — Если роботом управляет оператор, то он может говорить все, что угодно, голосом Сергея Якушина.

Напомним, что Сергей Якушин ушел из жизни 4 июля 2022 года после продолжительной болезни (онкология желудка). Бизнесмен известен как организатор международной похоронной выставки «Некрополь» и основатель единственного в России Музея смерти.

Ранее редакция сообщала, что в НГТУ НЭТИ появится первая в Новосибирске арена для битв роботов.

Фото: Новосибирский крематорий / FreeArt