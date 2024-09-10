«Столько водки страна и регион не вытянут»: новосибирское зерно сгодится только спиртзаводам

Показатели урожая, с которыми Новосибирская область заходила в уборочную 2024 года и те, которые фиксируются сейчас, кардинально отличаются. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов на заседании комитета по АПК регионального парламента Новосибирской области.

— В июле, когда некоторые хозяйства приступили к уборочной, качественные показатели были превосходные. Натура была 800, засоренность минимальная, число падений до 300 и более, клейковина 30 и более, — напомнил министр. — Сейчас обмолачивается урожай и в большинстве случаев число падений варьируется от 60 до 80, клейковина падает до 20, натурность снизилась до 600 единиц.

Председатель комитета по АПК Денис Субботин отметил, что то качество зерна, которое озвучивает Минсельхоз, уже даже не фураж.

— Скот зараженной пшеницей кормить нельзя. Это пойдет только на спиртзаводы. Столько водки страна и регион не вытянет, а крестьяне придут и спросят: «что нам делать?», — добавил Субботин.

По мнению депутата, области нужно заранее решать вопрос что делать с урожаем низкого качества.

В июле Минсельхоз прогнозировал, что Новосибирская область планирует собрать в этом году 2,8 миллиона тонн зерновых по итогам уборочной компании — на 18,6% больше, чем в прошлом году.

По данным Минфина Новосибирской области, в список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области входят три производителя пива: «Пивоваренная компания Балтика», «АБ ИнБев Эфес» и «Объединенные Пивоварни — Холдинг». Кроме того, в регионе работает крупный завод, выпускающий крепкие напитки – «Сибирский ликеро-водочный завод». По данным 2ГИС, в Новосибирске также находится более 450 небольших пивоварен. По итогам 8 месяцев 2024 года поступления от акцизов на алкоголь в бюджет региона составили 12,2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что убытки аграриев от непогоды уже составляют более 1 млрд рублей.