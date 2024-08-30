За кражу электродвигателя рядовой из Новосибирска получил 1,5 года колонии

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении рядового Мизяка.
В октябре 2023 года он вместе с другим лицом, используя газосварочное оборудование, проник на водонапорную станцию. Там они сняли электродвигатель при помощи ключей и вытащили его за пределы помещения.
Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Суд назначил Мизяку наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее редакция сообщала о том, что пьяный ефрейтор заплатит штраф 50 тысяч рублей за воспитание сослуживца.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru