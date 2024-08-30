За кражу электродвигателя рядовой из Новосибирска получил 1,5 года колонии

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении рядового Мизяка.

В октябре 2023 года он вместе с другим лицом, используя газосварочное оборудование, проник на водонапорную станцию. Там они сняли электродвигатель при помощи ключей и вытащили его за пределы помещения.

Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Суд назначил Мизяку наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

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