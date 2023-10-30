Студент из Новосибирска выиграл чемпионат мира по DOTA 2

Команда Team Spirit в финале мирового чемпионата по DOTA-2 одержала победу со счетом 3:0. В команде играл 21-летний Денис-Larl Сигитов из Новосибирска.

Денис присоединился к команде в 2022 году. После его прихода команда отметилась победой в таких турнирах как: Riyadh Masters 2023 и DreamLeague Season 21

Сам Сигитов начал свою киберспортивную карьеру в 2015 году. В 2020 он занял 1 место в дисциплине Dota 2 играя за команду НГУЭУ.

За победу в мировом чемпионате кирберспортсмены получили призовые в размере $1,3 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске впервые пройдет киберспортивный турнир Киберпатриот QUAZAR.