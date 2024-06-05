Суд вынес решение о демонтаже 40 рекламных видеоэкранов в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал иск мэрии города Новосибирска против оператора наружной рекламы, установившего на территории города незаконные видеоэкраны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

— Размещение видеоэкранов нарушало условия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а оператор в добровольном порядке отказался устранить нарушения, — заявили в муниципалитете. — Решение суда вынесено только по части незаконных видеоэкранов. Они должны быть демонтированы. На сегодня в Новосибирске выявлены 100 незаконно установленных рекламных видеоэкранов.

В мэрии подчеркивают, что требования законодательства едины для всех участников рынка наружной рекламы и в целях увеличения коммерческой прибыли недопустимо нарушать установленные в городе правила.

— Размещение рекламных конструкций, в том числе видеоэкранов, на законных основаниях — через проведение открытого аукциона — позволит не только разместить их на предусмотренных для этого местах с соблюдением всех нормативов, но и существенно увеличить поступление доходов в бюджет города за счет увеличения начальной цены договора по результатам аукционов, — уверены в мэрии.

Судя по документации на сайте суда, мэрия в лице МКУ «Городской центр наружной рекламы» подала иск к ООО «Рекламные технологии» (входит в ГК «Дизайнмастер») о расторжении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в марте 2023 года. Речь шла о 40 конструкциях. Суд заказывал оценку экспертов, чтобы получить заключение, являются ли рекламные конструкции видеоэкранами. В итоге 3 июня 2024 года суд первой инстанции удовлетворил иск мэрии.

По остальным конструкциям еще идут суды. Судя по материалам, размещенным в картотеке суда, мэрия также требует провести демонтаж рекламных конструкций от ООО «Группа компаний «АртБизнесЛайн» (входит в ГК «Дизайнмастер»).

В пресс-службе компания «Дизайнмастер» Infopro54 сообщили, что судебные тяжбы с ГЦНР («Городским центром наружной рекламы» г. Новосибирска), касающиеся расторжения договоров в отношении отдельных рекламных конструкций, продолжаются.

— На сегодняшний день вступивших в законную силу решений суда, подтверждающих мнение ГЦНР о незаконности размещения нами отдельных рекламных конструкций и их демонтаже, нет. Все действия ГЦНР обжалуются, поскольку их действия, по нашему мнению, не соответствуют нормам законодательства. Компания «Дизайнмастер» работает, как и прежде, соблюдая все свои обязательства перед клиентами и бюджетом РФ, — подчеркнули в компании.

— Операторы получали разрешения на установку статической конструкции, а фактически разместили видеоэкраны. По фактам выявленных нарушений мы сейчас находимся в судах. Завершается этап судебной экспертизы, и мы уверены в результате, — заявил Хорошунов.

Напомним, о том, что на улицах Новосибирска установлены более 100 незаконных видеоэкранов, на мартовской сессии горсовета Новосибирска сообщил начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов

По его словам, по аналогии с Барнаулом, где на открытых торгах отыгрывалось такое же количество экранов, из-за самовольной установки видеоэкранов бюджет города недополучил около 300 млн рублей в год.

Хорошунов также сообщал, что в 2023 году рынок наружной рекламы вырос до 1,3 млрд рублей, и подчеркивал, что потенциал роста рынка у него гораздо больше.

— Если бы незаконные видеоэкраны работали в правовом поле и не демпинговали по ценам, то объем рынка был бы больше, — заявлял чиновник.

Ранее редакция приводила мнение депутата Госдумы о том, что муниципалитеты вынудили без торгов продлевать договоры с операторами наружной рекламы.