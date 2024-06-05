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Суд вынес решение о демонтаже 40 рекламных видеоэкранов в Новосибирске

  • 05/06/2024, 10:47
Автор: Юлия Данилова
Суд вынес решение о демонтаже 40 рекламных видеоэкранов в Новосибирске
Но оператор рынка наружной рекламы намерен его оспорить.

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал иск мэрии города Новосибирска против оператора наружной рекламы, установившего на территории города незаконные видеоэкраны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

— Размещение видеоэкранов нарушало условия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а оператор в добровольном порядке отказался устранить нарушения, — заявили в муниципалитете. — Решение суда вынесено только по части незаконных видеоэкранов. Они должны быть демонтированы. На сегодня в Новосибирске выявлены 100 незаконно установленных рекламных видеоэкранов.

В мэрии подчеркивают, что требования законодательства едины для всех участников рынка наружной рекламы и в целях увеличения коммерческой прибыли недопустимо нарушать установленные в городе правила.

— Размещение рекламных конструкций, в том числе видеоэкранов, на законных основаниях — через проведение открытого аукциона — позволит не только разместить их на предусмотренных для этого местах с соблюдением всех нормативов, но и существенно увеличить поступление доходов в бюджет города за счет увеличения начальной цены договора по результатам аукционов, — уверены в мэрии.

Судя по документации на сайте суда, мэрия в лице МКУ «Городской центр наружной рекламы» подала иск к ООО «Рекламные технологии» (входит в ГК «Дизайнмастер») о расторжении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в марте 2023 года. Речь шла о 40 конструкциях. Суд заказывал оценку экспертов, чтобы получить заключение, являются ли рекламные конструкции видеоэкранами. В итоге 3 июня 2024 года суд первой инстанции удовлетворил иск мэрии.

По остальным конструкциям еще идут суды. Судя по материалам, размещенным в картотеке суда, мэрия также требует провести демонтаж рекламных конструкций от ООО «Группа компаний «АртБизнесЛайн» (входит в ГК «Дизайнмастер»).

В пресс-службе компания «Дизайнмастер» Infopro54 сообщили, что судебные тяжбы с ГЦНР («Городским центром наружной рекламы» г. Новосибирска), касающиеся расторжения договоров в отношении отдельных рекламных конструкций, продолжаются.

— На сегодняшний день вступивших в законную силу решений суда, подтверждающих мнение ГЦНР о незаконности размещения нами отдельных рекламных конструкций и их демонтаже, нет. Все действия ГЦНР обжалуются, поскольку их действия, по нашему мнению, не соответствуют нормам законодательства. Компания «Дизайнмастер» работает, как и прежде, соблюдая все свои обязательства перед клиентами и бюджетом РФ, — подчеркнули в компании.

Более 100 незаконных видеоэкранов установлены на улицах Новосибирска

Более 100 незаконных видеоэкранов установлены на улицах Новосибирска

Напомним, о том, что на улицах Новосибирска установлены более 100 незаконных видеоэкранов, на мартовской сессии горсовета Новосибирска сообщил начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов

— Операторы получали разрешения на установку статической конструкции, а фактически разместили видеоэкраны. По фактам выявленных нарушений мы сейчас находимся в судах. Завершается этап судебной экспертизы, и мы уверены в результате, — заявил Хорошунов.

По его словам, по аналогии с Барнаулом, где на открытых торгах отыгрывалось такое же количество экранов, из-за самовольной установки видеоэкранов бюджет города недополучил около 300 млн рублей в год.

Хорошунов также сообщал, что в 2023 году рынок наружной рекламы вырос до 1,3 млрд рублей, и подчеркивал, что потенциал роста рынка у него гораздо больше.

— Если бы незаконные видеоэкраны работали в правовом поле и не демпинговали по ценам, то объем рынка был бы больше, — заявлял чиновник.

Ранее редакция приводила мнение депутата Госдумы о том, что муниципалитеты вынудили без торгов продлевать договоры с операторами наружной рекламы.

Фото freepik, автор: user15285612.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : наружная реклама Демонтаж наружной рекламы


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