Более 100 незаконных видеоэкранов установлены на улицах Новосибирска

Следствие недобросовестной конкуренции

В ходе мартовской сессии горсовета Новосибирска начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов прокомментировал ситуацию с поступлением средств в бюджет города от наружной рекламы, а также перечислил проблемы, с которыми мэрия сталкивается при работе с операторами рынка.

По его словам, сейчас на улицах города установлены более 100 незаконных видеоэкранов.

— Операторы получали разрешения на установку статической конструкции, а фактически разместили видеоэкраны. По фактам выявленных нарушений мы сейчас находимся в судах. Завершается этап судебной экспертизы, и мы уверены в результате, — заявил Хорошунов.

По его словам, по аналогии с Барнаулом, где на открытых торгах отыгрывалось такое же количество экранов, из-за самовольной установки видеоэкранов бюджет города недополучил около 300 млн рублей в год.

При этом Олег Хорошунов подчеркнул, что количество рекламных конструкций в Новосибирске сократилось на 32%, а поступления от наружной рекламы при этом выросли с 90 до 160 млн рублей в год. Что касается рынка наружной рекламы, то, по его словам, в Новосибирске он вырос с 900 млн до 1,3 млрд рублей по итогам 2023 года.

Депутат Кирилл Покровский поинтересовался, за счет чего идет такой рост при сокращении рекламных конструкций.

— За счет проведения торгов по ценовым критериям. Сейчас готовится аукцион по установке наружной рекламы в отделенных районах города в современных цифровых форматах. Если эта реклама не будет мешать жителям, то она будет полезна для предпринимателей, так как они получат рекламные поверхности для целевой аудитории, — пояснил Олег Хорошунов. — Потенциал роста рынка у Новосибирска больше чем 1,3 млрд. Если бы незаконные видеоэкраны работали в правовом поле и не демпинговали по ценам, то объем рынка был бы больше. К тому же, по нашей информации, загрузка рекламных поверхностей в Новосибирске составляет в среднем 90% в год. К примеру, на апрель сейчас свободные поверхности найти уже очень сложно.

Кому выгодно?

Хорошунов также прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ Новосибирска, о том, что из-за продвигаемой им политики регулирования рынка бюджет города недополучил миллиард рублей.

— По сути, речь идет об обвинении в хищении с нанесением крупного ущерба бюджету. Видимо, кто-то заинтересован в том, чтобы оказывать информационное давление на регулятор, а не компенсировать ущерб бюджету из-за неплатежей за размещение рекламы, — заявил чиновник. — Эти цифры взяты из головы, они не соответствуют действительности. У нас есть официальный запрос от прокуратуры, на который мы готовим ответ. Если поймем, что есть давление на регулятора с целью получения выгоды, то будем защищаться. Кроме того, этим вопросом занимается Следственный комитет, который в ближайшее время даст оценку информации, распространяемой в СМИ.

Еще на 10 лет?

Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Андрей Любавский обратил внимание коллег еще на один вопрос, который может привести к формированию новых проблем на рынке наружной рекламы Новосибирска.

— На сегодняшний день первое чтение в Госдуме прошел закон №40 о продлении договоров с операторами рынка наружной рекламы на тех же условиях. В Новосибирске в 2017 году по наружке были проведены неценовые торги, договоры подписали за минимальную стоимость размещения. В итоге сейчас город недополучает сотни миллионов рублей в год. Согласно закону №40 мы должны заключить договоры с организациями, которые могут быть должниками в бюджет, у которых рекламные конструкции установлены в нарушение регламентов? — поинтересовался Любавский.

Олег Хорошунов признал, что в 2017 году в Новосибирске были проведены торги на не выгодных для бюджета условиях.

— Я не готов давать оценку, почему это произошло. Но в Екатеринбурге, где в это время также проходили торги, на которые выставлялись на 40% рекламных конструкций меньше, в бюджет поступали не 90 млн рублей как у нас, а 300 млн рублей. То есть город из-за неэффективных торгов в год теряет около 200 млн рублей, — подчеркнул чиновник. — Мы готовили изменения в правила, которые планировали принять в 2027 году при проведении новых рыночных торгов по наружной рекламе. По нашей оценке, это позволило бы бюджету получать минимум 350 млн рублей в год, а может, и больше. Но сейчас нас вынуждают подписывать договоры на 10 лет на тех же условиях. Новосибирск из-за этого закона очень серьезно пострадает, и мы сейчас готовим предложения о его корректировки.

Он также заявили, что не будет брать на себя ответственность за продление договоров по объектам, которые не соответствуют ГОСТам и нарушают охранные зоны.

Ранее редакция сообщала о том, что треть наружной рекламы демонтирована в Новосибирске.