Рекламодателям

Более 100 незаконных видеоэкранов установлены на улицах Новосибирска

  • 27/03/2024, 12:53
Автор:
Более 100 незаконных видеоэкранов установлены на улицах Новосибирска
По итогам 2023 года рынок наружной рекламы города составил 1,3 млрд рублей.

Следствие недобросовестной конкуренции

В ходе мартовской сессии горсовета Новосибирска начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов прокомментировал ситуацию с поступлением средств в бюджет города от наружной рекламы, а также перечислил проблемы, с которыми мэрия сталкивается при работе с операторами рынка.

По его словам, сейчас на улицах города установлены более 100 незаконных видеоэкранов.

— Операторы получали разрешения на установку статической конструкции, а фактически разместили видеоэкраны. По фактам выявленных нарушений мы сейчас находимся в судах. Завершается этап судебной экспертизы, и мы уверены в результате, — заявил Хорошунов.

Особый режим размещения рекламы введут на гостевых маршрутах Новосибирска

Особый режим размещения рекламы введут на гостевых маршрутах Новосибирска

По его словам, по аналогии с Барнаулом, где на открытых торгах отыгрывалось такое же количество экранов, из-за самовольной установки видеоэкранов бюджет города недополучил около 300 млн рублей в год.

При этом Олег Хорошунов подчеркнул, что количество рекламных конструкций в Новосибирске сократилось на 32%, а поступления от наружной рекламы при этом выросли с 90 до 160 млн рублей в год. Что касается рынка наружной рекламы, то, по его словам, в Новосибирске он вырос с 900 млн до 1,3 млрд рублей по итогам 2023 года.

Депутат Кирилл Покровский поинтересовался, за счет чего идет такой рост при сокращении рекламных конструкций.

— За счет проведения торгов по ценовым критериям. Сейчас готовится аукцион по установке наружной рекламы в отделенных районах города в современных цифровых форматах. Если эта реклама не будет мешать жителям, то она будет полезна для предпринимателей, так как они получат рекламные поверхности для целевой аудитории, — пояснил Олег Хорошунов. — Потенциал роста рынка у Новосибирска больше чем 1,3 млрд. Если бы незаконные видеоэкраны работали в правовом поле и не демпинговали по ценам, то объем рынка был бы больше. К тому же, по нашей информации, загрузка рекламных поверхностей в Новосибирске составляет в среднем 90% в год. К примеру, на апрель сейчас свободные поверхности найти уже очень сложно.

Кому выгодно?

Хорошунов также прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ Новосибирска, о том, что из-за продвигаемой им политики регулирования рынка бюджет города недополучил миллиард рублей.

— По сути, речь идет об обвинении в хищении с нанесением крупного ущерба бюджету. Видимо, кто-то заинтересован в том, чтобы оказывать информационное давление на регулятор, а не компенсировать ущерб бюджету из-за неплатежей за размещение рекламы, — заявил чиновник. — Эти цифры взяты из головы, они не соответствуют действительности. У нас есть официальный запрос от прокуратуры, на который мы готовим ответ. Если поймем, что есть давление на регулятора с целью получения выгоды, то будем защищаться. Кроме того, этим вопросом занимается Следственный комитет, который в ближайшее время даст оценку информации, распространяемой в СМИ.

Еще на 10 лет?

Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Андрей Любавский обратил внимание коллег еще на один вопрос, который может привести к формированию новых проблем на рынке наружной рекламы Новосибирска.

— На сегодняшний день первое чтение в Госдуме прошел закон №40 о продлении договоров с операторами рынка наружной рекламы на тех же условиях. В Новосибирске в 2017 году по наружке были проведены неценовые торги, договоры подписали за минимальную стоимость размещения. В итоге сейчас город недополучает сотни миллионов рублей в год. Согласно закону №40 мы должны заключить договоры с организациями, которые могут быть должниками в бюджет, у которых рекламные конструкции установлены в нарушение регламентов? — поинтересовался Любавский.

Олег Хорошунов признал, что в 2017 году в Новосибирске были проведены торги на не выгодных для бюджета условиях.

— Я не готов давать оценку, почему это произошло. Но в Екатеринбурге, где в это время также проходили торги, на которые выставлялись на 40% рекламных конструкций меньше, в бюджет поступали не 90 млн рублей как у нас, а 300 млн рублей. То есть город из-за неэффективных торгов в год теряет около 200 млн рублей, — подчеркнул чиновник. — Мы готовили изменения в правила, которые планировали принять в 2027 году при проведении новых рыночных торгов по наружной рекламе. По нашей оценке, это позволило бы бюджету получать минимум 350 млн рублей в год, а может, и больше. Но сейчас нас вынуждают подписывать договоры на 10 лет на тех же условиях. Новосибирск из-за этого закона очень серьезно пострадает, и мы сейчас готовим предложения о его корректировки.

Он также заявили, что не будет брать на себя ответственность за продление договоров по объектам, которые не соответствуют ГОСТам и нарушают охранные зоны.

Ранее редакция сообщала о том, что треть наружной рекламы демонтирована в Новосибирске. 

Фото freepik, автор: user15285612

1 513

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : наружная реклама горсовет Новосибирска


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25

11-летней Софии Ганиевой требуется дорогостоящее лечение

У девочки сосудистая мальформация лица и языка.
Читать далее >>

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Предприниматели и эксперты-политики изнутри понимают основные проблемы, актуальные для города, могут оценить последствия различных решений и предложить свои варианты.
Читать далее >>

Совет торговых центров России призывает коллег повысить бдительность

И внимательно относиться к любой информации, поступающей от посетителей.
Читать далее >>

В прокуратуре прокомментировали причины задержания Дениса Архипова

Он не изъял в бюджет средства банковской гарантии, когда регоператор не выполнил свои обязательства по контракту.
Читать далее >>

Метеорологи рассказали, когда аграрии смогут начать посевную в Новосибирской области

Начало посевной ожидается на 5-6 дней позже многолетних значений.
Читать далее >>

150 домов и 2500 участков могут попасть в первую волну паводка в Новосибирске

Первую волну паводка в городе ждут в начале апреля.
Читать далее >>

Заключение Главгосэкспертизы по метро «Спортивная» в Новосибирске ждут к июню

Депутаты уже не верят, что станцию сдадут в этом году.
Читать далее >>

Пятилетнему Мише нужна финансовая помощь для курсовой реабилитации

«Русфонд» собирает средства для восстановления ребенка с редким генетическим заболеванием.
Читать далее >>

Наиболее активно на выборах президента в Новосибирске голосовал Центральный район

В среднем по городу явка составила рекордные за 20 лет 56,33%.
Читать далее >>

Власть и бизнес «сверили часы» в Новосибирске

Предприниматели Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» встретились с губернатором региона Андреем Травниковым.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр»

Сергей Михайлов: Таиланд для новосибирцев стал премиальным направлением

Продолжительность туров во все страны из Новосибирска продолжает сокращаться при существенном росте цены отдыха.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Никита Кологривый вышел из ИВС в Новосибирске
27/03/24 17:37
Общество
В Новосибирской области назначили и.о. министра ЖКХ и энергетики
27/03/24 17:05
Власть Отставки и назначения Политика Энергетика&ЖКХ
В мэрии Новосибирска пояснили судьбу муниципального предприятия «Метро МиР»
27/03/24 16:58
Бизнес Власть Город
Психологи рассказали, как победить панику после теракта в «Крокусе»
27/03/24 16:20
Общество
Более тысячи первичных отделений «Движения Первых» создано в Новосибирской области
27/03/24 16:17
Власть
В суд направили дело жителя Тывы, осквернившего символ воинской славы в Новосибирске
27/03/24 16:09
Общество
Два муниципальных предприятия Новосибирска исключили из приватизации
27/03/24 15:51
Власть Город Общество
22 новых объекта образования построят в Новосибирской области в ближайшие три года
27/03/24 15:29
Общество
Чистая прибыль ВТБ составила более 61 млрд рублей за первые два месяца 2024 года
27/03/24 14:47
Финансы
В горсовете нашли замену Наталье Пинус
27/03/24 14:31
Власть Отставки и назначения Политика
Больше половины мужчин не согласятся уйти в декретный отпуск вместо жен в Новосибирске
27/03/24 14:14
Общество
«Шип»-овый ажиотаж захватил жителей Новосибирска
27/03/24 13:53
Общество
В число финалистов премии «Парки России» вошел в Новосибирский зоопарк
27/03/24 13:15
Город
Более 100 незаконных видеоэкранов установлены на улицах Новосибирска
27/03/24 12:53
Бизнес Власть Город
«Я буду здесь до последнего»: сибирячка рассказала историю девушки-снайпера, воюющей в зоне СВО
27/03/24 12:49
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по истории с семьей, где умерла тройняшка
27/03/24 12:34
Общество Право&Порядок
Последний из 206 автобусов, заказанных для районов, прибыл в Новосибирскую область
27/03/24 12:34
Город
Кондуктор «вымогала» деньги у одной из жительниц Новосибирска
27/03/24 11:53
Общество
Рассказываем всю правду о мяснике-мигранте, который держит в страхе рынок Новосибирска
27/03/24 11:52
Общество
Новые электрички запустят между Новосибирском и Черепаново
27/03/24 11:42
Общество
Популярное
Спикер Госдумы перечислил законы, вступающие в силу в апреле
27/03/24 14:34
Эксперты назвали эффективное противораковое блюдо
27/03/24 12:09
Единые зарплаты бюджетникам планируют установить российские власти
27/03/24 9:51
Производство куриных яиц в стране падает шестой месяц подряд
26/03/24 11:17
Сажать в тюрьму за ложные сообщения о терактах предлагает депутат ГД
26/03/24 10:00
Работу врачей могут декриминализировать
25/03/24 9:46
Новости компаний
Бизнес может открыть депозит без документов
27/03/24 14:00
Инфляция растёт. Что делать, чтобы накопления не обесценились
27/03/24 10:40
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» с интернет-банком для бизнеса
27/03/24 9:00
«Россети» завершили подготовку инфраструктуры для подключения угольного предприятия в НСО
25/03/24 17:38
Банк Уралсиб вручил главный приз победителю акции «Миллион за покупки»
25/03/24 11:56
Новосибирские энергетики завершают строительство электросетей для школы по нацпроекту «Образование»
25/03/24 11:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска