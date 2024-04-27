Муниципалитеты вынудили без торгов продлевать договоры с операторами наружной рекламы

Александр Аксененко, депутат Госдумы от Новосибирской области, раскритиковал автоматическую пролонгацию всех договоров на размещение наружной рекламы без торгов. Речь идет о рекламных конструкциях, размещенных на государственной\муниципальной земле и собственности. Это решение недавно приняла Госдума, вмешавшись в работу муниципальных депутатов. Он напомнил, что при горсовете Новосибирска еще в 2022 году была создана рабочая группа по выработке концепции развития рынка наружной рекламы в городе и эта группа планомерно работала.

— Я вносил поправки ко второму чтению. И предложил, по сути, максимально логичные вещи: дать регионам право самим принимать решение о возможности или невозможности автоматического продления таких договоров; дать регионам право самим определять срок автоматического продления, срок пролонгации, — пояснил Аксененко. — Очевидно, что Новосибирск способен сам принимать решение, где возможно продлить договор автоматически, а где нет, и на какой срок. Но, к сожалению, мои поправки отклонили.

При этом депутат отметил, что взамен на автоматическую пролонгацию, решено увеличить объем бесплатного размещения социальной рекламы: с 5 до 10%.

— 2023 году участники рынка заработали 1,3 млрд рублей. Если бы незаконные видеоэкраны работали в правовом поле и не демпинговали по ценам, то объем рынка был бы больше, — подчеркнул Хорошунов.

Напомним, в ходе мартовской сессии горсовета Новосибирска начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов прокомментировал ситуацию с поступлением средств в бюджет города от наружной рекламы, а также перечислил проблемы, с которыми мэрия сталкивается при работе с операторами рынка. В частности, последствия проведения торгов не по ценовым критериям.

Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Андрей Любавский также напомнил, что в Новосибирске в 2017 году по наружке были проведены неценовые торги: договоры подписали за минимальную стоимость размещения.

— В итоге сейчас город недополучает сотни миллионов рублей в год. Согласно закону №40 мы должны заключить договоры с организациями, которые могут быть должниками в бюджет, у которых рекламные конструкции установлены в нарушение регламентов, — констатировал депутат.

Ранее редакция сообщала о том, что медиафасады и видеоэкраны на зданиях разрешат устанавливать только на окраинах Новосибирска.