Суд заставил ГУФСИН доплатить экс-сотруднику 2 млн на покупку жилья в Новосибирске

В Новосибирской области пенсионер ГУФСИН обратился с иском в суд о взыскании с ведомства недоплаченной ему ранее единовременной социальной выплаты для строительства или приобретения жилья.

Выяснилось, что многодетный отец, в 2014 году был поставлен на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Он прослужил в ГУФСИН более 20 лет и по закону имел право на единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Однако ведомственная комиссия решила по-другому: она исключила из состава семьи в его учетном деле одного из четырех детей.

Барабинский районный суд удовлетворил требования истца.

— С ГУФСИН в пользу истца взыскана недоплаченная ранее единовременная социальная выплата для строительства или приобретения жилого помещения из расчета 4-х человек в размере 2 017 575 рублей, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд взыскал с РЖД 650 тысяч рублей в пользу кочегара за оторванную 16 лет назад руку.